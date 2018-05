Teófilo Rangel sugiere radio maratón para recaudar fondos a pacientes renales

Carlos Hernández

San Carlos, mayo 6.- (Las Noticias de Cojedes).- El ex alcalde de San Carlos, Teófilo Rangel, sugiere realizar un radio maratón en favor de los pacientes renales de Cojedes, en virtud de la delicada situación que vienen presentando estas personas debido a la desatención oficial.

Rangel señala que está consciente de la gravedad del asunto y de lo caro que resulta adquirir insumos para este tipo de tratamiento, que debe ser costeado por el Estado, sin embargo, cree oportuno que la comunidad organizada asuma una acción solidaria con estas personas y aporte su “granito de arena”.

“He considerado pertinente proponer, con relación a la dramática situación que padecen nuestros hermanos enfermos renales por falta de insumos para tratar su padecimiento, efectuar un radio marathon para colectar recursos económicos. Me preocupa que ningún grupo de opinión, que andan por ahí muy activos en acusaciones inútiles, no hayan manifestado nada al respecto. Me pregunto: ¿dónde está entonces la solidaridad que estamos obligados a expresar con los más necesitados?”.

Rangel expresó que “sólo he visto ayudando al compañero Alexander Mireles, al periodista Alexander Olvera y por supuesto el diario Las Noticias de Cojedes. Si estoy equivocado, pido que me disculpen”. Y agregó: “Si somos buenos para descalificarnos, debemos ser mejores para solidarizarnos con los que más sufren”.