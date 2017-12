Teófilo Rangel: Ya es tiempo de empezar a moverse para seleccionar al candidato unitario

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Teófilo Rangel, dirigente regional de Voluntad Popular (VP) Cojedes, expresó que ya es tiempo de empezar a moverse para seleccionar al candidato unitario nacional de la oposición para las presidenciales que se realizarán el próximo año 2018.

Rangel advirtió que ya el gobierno arrancó, “después no digan que no se participa porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) no da garantías”, sentenció el ex alcalde de la localidad.

Indicó que es de conocimiento público que el CNE es el mismo gobierno y ellos no dan garantías, “de manera pues que las garantías las debemos construir los mismos venezolanos que estamos en pie de lucha y dispuestos a seguir las vías que sean necesarias para derrocar la dictadura de Maduro”.

“Vamos a las presidenciales con Lorenzo Mendoza y Leopoldo López, la llave perfecta como presidente y vice-presidente”, aseguró Rangel, resaltando que la trayectoria que tienen como empresarios y en la política, es fundamental para sacar adelante al país.