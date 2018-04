Tinaqueros se alzaron por falta de agua en sus comunidades

Alexander Olvera

Tinaco.- (Las Noticias de Cojedes).- Un grupo de residentes de diferentes sectores de Tinaco se reunieron este jueves 26 de abril, en la plaza Bolívar de esa localidad para exigir a las autoridades el suministro de agua potable. Indicaron que hay sectores donde no llega el vital líquido hace alrededor de seis meses. Desde el día anterior realizaron una convocatoria en las redes sociales para que alguien les indicara qué ocurría.

Se conoció que los presentes se comenzaron a concentrar en la plaza y al enterarse de que el alcalde José Rivas se encontraba en una emisora de radio, los presentes tomaron la calle frente a la estación. Al salir el mandatario, los vecinos le reclamaron por la falta del agua. Los presentes indicaron que las unidades cisternas no llegan a la mayoría de los sectores y además las familias no tienen cómo pagar para que les llenen los tanques de sus viviendas, porque lo que ganan no les alcanza, aparte de que cobran efectivo (lo cual no se encuentra)..

El alcalde se excusó y les informó que producto a los litros de veneno que cayeron a uno de los afluentes del río Tinaquillo que cae al Tinaco, el cual surte la planta potabilizadora, se decidió de manera preventiva suspender el suministro hasta tanto las autoridades del Ministerio de Ecosocialismo y Agua no examinara el agua que deben consumir los tinaqueros.

Los manifestantes se trasladaron hasta el gimnasio cubierto donde le reclamaron al alcalde la precariedad de los servicios públicos en la entidad como la falta de seguridad, gas, alumbrado público y transporte, entre otros.

Finalmente, el alcalde José Rivas se comprometió con los presentes a que, a partir del lunes 30 de abril, se restablecería el servicio, asimismo, una comisión se designó para que inspeccionara las instalaciones de la planta potabilizadora.