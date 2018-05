Tinaquilleras denuncian agravamiento de la crisis y exponen necesidad de cambio

Especial.-

Tinaquillo.- (Las Noticias de Cojedes).- Mujeres tinaquilleras denuncian que en Venezuela, Cojedes y en Tinaquillo con mayor fuerza se siente la profundización de la crisis económica y social generada por la irresponsabilidad de este gobierno que no reconoce sus errores, le echa la culpa a todo el mundo, menos a sus políticas erradas que nos han llevado al empobrecimiento general y a la destrucción de la familia.

“El hambre es lo que nos está acabando poco a poco, porque de ahí se derivan las enfermedades tanto en niños, adultos o ancianos y cuando vamos a parar al hospital ahí los médicos pueden tener la voluntad, pero no tienen recursos ni las medicinas para salvar las vidas de los pacientes”.

-Esa es una triste y lamentable realidad en nuestro país por lo que no entendemos por qué hay gente que no analiza y pretende seguir manteniendo en el poder a los actuales gobernantes que llevan 20 años amasando el poder y han llevado al pueblo a la ruina e incluso hasta la muerte.

Grupos de mujeres que prefirieron mantenerse en resguardo de su identidad, porque confesaron que reciben beneficios del carnet de la patria como los bonos, las bolsas Clap y algunas están incluidas en programas de viviendas, señalaron que sus conciencias están tranquilas porque saben que esos son beneficios que les corresponden como venezolanas, ya que se trata de recursos del Estado y por ende es un derecho de todo nacido en este país.

“No somos traidoras, como pretenden llamar a una si nos pronunciamos contra el gobierno, porque lo que da el gobierno no les pertenece a quienes ostentan los cargos en la administración pública, por el contrario, eso es del Estado y como tal es todos los venezolanos. Los traidores son ellos que se apoderan de los bienes públicos y después pretenden chantajear a los más necesitados obligándolos a ir a actos políticos y a votar por el candidato que ellos ordenen. Pero el pueblo debe ser más inteligente que ellos, tomándoles todas las dádivas que den en su hipocresía y después hacer justicia con el voto, liberándose de esa esclavitud política a la cual quieren someternos”, expusieron.

Dijeron que son amas de casa, otras profesionales formadas en universidades dentro y fuera del estado, estudiantes de diversas carreras y otras no han podido seguir estudiando porque no les alcanzan los recursos para viajar ni a Valencia, ya que no hay para comer por fuera, ni para el pasaje e incluso ni para sacar una fotocopia tal y como está la inflación hoy en día. Pero no descartan que después que este país cambie para mejor, continúen estudiando, creciendo personal y colectivamente como pueblo.