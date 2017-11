Tinaquillero denunció acoso laboral por su condición sexual

Rubén Darío Yépez

PASANTE UAM

San Carlos.- Omar Bolívar, residente del sector Juan Ignacio Méndez en el municipio Tinaquillo, denunció que es víctima de abuso y acoso laboral, debido a su condición sexual.

Bolívar, informó que trabaja desde hace dos años como asistente administrativo del Conjunto Residencial “El Rosal” conformado por 4 torres de apartamentos y ubicado en la ciudad de Tinaquillo, también dijo abiertamente que es de condición homosexual y esto le acarrea muchos inconvenientes en su entorno profesional, puesto que hay dos personas que comenten acoso y abuso laboral en su contra.

“Estoy cansado de Ángel Rodríguez, tuve algunas palabras con él, cuando me hicieron la entrevista al principio, me dijo que había visto lo que él quería, mi situación de homosexual, no me quería dar la oportunidad de trabajar como asistente administrativo, sin embargo, el sindicato me tendió la mano y desde entonces he hecho mi trabajo bien, ha sido reconocido incluso por los residentes del condominio, también es de acotar, que anteriormente eran puras mujeres como asistentes, y el señor Rodríguez del mismo modo las acosaba con pretensiones y fantasías sexuales”, acotó Bolívar.

De igual manera, comentó que en su trabajo Dorian Brigaldo, habitante del conjunto, le ha hecho propuestas que no ha aceptado ya que lo considera un amigo, sin embargo, últimamente también está actuando no de la mejor manera.

Por último, el asistente hace un llamado a contener a estas 2 personas, y a que lo dejen tranquilo, aseveró que es un humano como todos, y se debe respetar a cada una de las personas, indiferentemente de sus condiciones y preferencias sexuales.