Tinaquilleros afirman que crisis venezolana desestabiliza a estudiantes universitarios

María Fernanda Ochoa (pasante UAM).-

Tinaquillo, julio 26.- (Las Noticias de Cojedes). – Las universidades no escapan de la crisis por la que atraviesa Venezuela, falta de docentes, de transporte, efectivo y altos costos en las casas de estudios privadas hacen de una educación cada vez más inaccesible.

Héctor Gámez, habitante de Tinaquillo y estudiante del 6to semestre de comunicación social en la universidad Arturo Michelena expresó que nunca imaginó que el transitar por el mundo universitario sería tan embarazoso. “Yo sí quiero graduarme, no para tener un título colgado en la pared, yo quiero ejercer en mi país a pesar de la situación actual por las que estamos viviendo que no afecta nada más a los periodistas, sino a médicos, enfermeros, administradores y más”.

Gámez indicó que el transporte es un verdadero caos y hace maromas para poder llegar a la universidad. “He tenido que pagar 200 mil bolívares hasta el Big Low, he corrido con suerte de tener efectivo, porque mis padres hacen el sacrificio de conseguirlo, además la universidad está completamente sola, no es la misma cuando inicié mi carrera, los profesores se han ido, ya que el sueldo no les alcanza ni para pagar las Vans de la universidad”.

Por otro lado, Génesis Tortolero, quien tiene su residencia en el sector Caño de Indio y es estudiante del 3er semestre de Topografía en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos (UNELLEZ) San Carlos, manifestó que para llegar a la universidad tiene que madrugar y agarrar las populares “perreras” puesto es lo único que pasa por el sector.

Tortolero señaló que ella tiene transporte de Tinaquillo a la universidad y viceversa, lo que se le dificultad es el traslado de su casa al centro, ella siempre compra efectivo, pero últimamente se lo han ofrecido al 300%. “Yo trabajo los fines de semana, pero no gano lo suficiente para pagar por efectivo, estoy haciendo todo lo posible por estudiar y tener una carrera, pero a veces pienso que ¿para qué estudiar? veo un futuro incierto en mi país, no creo ejercerla”.

Con una crisis arrasadora e imponente los jóvenes estudiantes hacen lo humanamente posible por ser profesionales en Venezuela, entre tener que pagar altos costos por copias, impresiones, papelería, transporte, matrícula y efectivo, ellos no ven un futuro prometedor en el país, piensan que después de culminar sus estudios, lamentablemente lo mejor es irse para tener una mejor calidad de vida en otras parte del mundo.