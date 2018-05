Tinaquilleros confundidos con la reconversión monetaria

Mikarla Villegas

Tinaquillo, mayo 22.- (Las Noticias de Cojedes).- El próximo 4 de junio entra en vigencia el nuevo cono monetario, de acuerdo al decreto N° 3.332 que dicta el decreto 24 en el marco del Estado de Excepción y de Emergencia Económica, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.366 de fecha 22 de marzo de 2018.

En este sentido, la información que debe manejar cada ciudadano es que las cantidades actuales de bolívares, deben dividirlas en 1.000, lo que les arrojará el monto en bolívares soberanos. De igual manera, las cantidades se podrán apreciar en ambos bolívares, hasta que el Banco Central de Venezuela lo indique, mientras, todos los establecimientos deben mostrar en sus habladores el precio normal y la reconversión.

Ante esta nueva medida del ejecutivo nacional, algunos ciudadanos consideran que el problema económico continúa y el precio seguirá siendo el mismo, solo que ahora los mostrarán sin los tres ceros y con una presentación del bolívar soberano. Lo que quiere decir, que nuevamente retrocede la moneda venezolana.

De esta manera, muchos han puesto a circular los billetes del cono monetario actual, mientras, otros esperan que el decreto sea ejecutado a la fecha planteada y que no ocurra como el billete de 100 bs, el cual aún no ha salido de circulación, solo que no es aceptado por los comerciantes.

Para finalizar, se pudo realizar una encuesta en el centro de Tinaquillo, y todos los entrevistados coincidieron en que, “siguen siendo pobres”, porque nada cambiara, excepto la resta de los ceros y la inclusión de lo que ahora llamaran el bolívar soberano, pero la hiperinflación y el empobrecimiento, por ahora, continúa aceleradamente.