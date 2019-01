Tinaquilleros de “derecha” e “izquierda” rechazan acciones acciones violentas ocurridas el 23-E

Tinaquillo, enero 26.- Los tinaquilleros se desprenden de acciones violentas y no es la aspiración que tiene la mayoría, por lo que defienden el carácter pacífico de la movilización del 23 de Enero 2019, y señalaron que presuntamente infiltrados en esta acción cívica conllevaron a hechos despreciables. Así mismo, resaltan que las provocaciones por parte de grupos pro oficialistas no ha debido ocurrir para desatar una ola de acciones violentas. Por su parte el alcalde Yoyotte y trabajadores municipales rechazaron la violencia que acusan, vino de parte de la oposición y recalcaron su apoyo al presidente Maduro.

-Las masas populares se movilizaron este 23 de Enero para defender el derecho a la verdadera democracia y esta es una sociedad civil que actúa convencida de la necesidad de un cambio rotundo para Venezuela, señaló el ex alcalde Carlos Ortega. Por otra parte, en su cuenta de facebook, el también ex alcalde de Tinaquillo, Fernando Feo expresó: “Tinaquillo respondió y sin miedo marcho pacíficamente en apoyo a la AN y a su presidente Juan Guaidó, pidiendo elecciones libres y democráticas, pero responsabilizo al Alcalde Yoyote quien dio orden de disolver la concentración con bombas lacrimógenas y perdigones hiriendo a ñinos y mujeres que solo reclamaban sus derechos”.

Quemaron casas del Psuv y de Misiones

Sobre los hechos del pasado 23 de Enero en el municipio Tinaquillo, el periodista Alexander Olvera, publicó en El Pitazo la siguiente nota: “Las casas del Partido Socialista del Partido Unido de Venezuela (Psuv) y de las misiones resultaron quemadas luego de la protesta protagonizada este miércoles 23 de enero. Personas aún por identificar por las autoridades lanzaron bombas molotov a las instituciones dependientas de la Alcaldía de Tinaquillo.

En un recorrido que hizo el equipo reporteril de El Pitazo por ambas sedes se comprobó que en la revuelta sujetos se metieron en ambas casas gubernamentales y provocaron destrozos en su infraestructura.

En el lugar se observó que arrancaron cableado eléctrico de ambas instituciones, rompieron pocetas, lavamanos y destruyeron la papelería, así como los expedientes del lugar.

Uno de las personas que custodia la Casa de las Misiones contó a El Pitazo que unas personas lanzaron botellas con gasolina a esa sede. “Yo tuve que salir corriendo, para resguardarme pues temía por mi vida”.

Explicó que en ese lugar se lleva el registro del carné de la patria y de todas las misiones que otorga el Gobierno nacional en el municipio. “No es justo que destruyeran todo eso, porque este es de los tinaquilleros”,

Se conoció que la casa del Psuv estaba recién construida y su inauguración estaba prevista para la próxima semana.

El oficialismo ha culpado a la oposición de los destrozos ocurridos durante este miércoles 23 de enero”.

Frente Amplio Responsabiliza al alcalde

Néstor Gutiérrez coordinador de Frente Amplio Venezuela Libre capítulo Cojedes, responsabilizó a Luis Yoyotte, alcalde de Tinaquillo, por los hechos violentos ocurridos en la marcha del 23 de enero, en las que saquearon una cooperativa de transporte, quemaron las casas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y la de las misiones.

Agregó que funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado detuvieron a 25 personas a quienes pretenden vincular con estos que estos actos en esa entidad. Igualmente rechazó las declaraciones ofrecidas a medios oficialistas en las que culpa a la oposición de lo sucedido el municipio.

Indicó que la ruta se cumplió tal y como lo establecieron desde un principio sin contratiempos. Sostuvo que la oposición siempre ha mostrado su talante democrático y la ciudadanía sabe desde donde viene la violencia.

“Desde el Frente Amplio rechazamos los actos vandálicos ocurridos luego de que se terminara la marcha que partió desde el Centro Comercial San Antonio y culminó en la Plaza Bolívar cerca de las 12:00 del mediodía. La violencia comenzó pasada la 1:00 de la tarde por personas del oficialismo”, declaró a El Pitazo.

Aseguró que a simpatizantes del oficialismo se les ofreció aceites y cauchos, para que torpedearan la marcha y al sentirse engañados saquearon el depósito donde se encontraban guardados.

“La gente salió de manera espontánea a marchar. Nosotros no necesitamos comprar a la gente para que saliera a marchar a favor de la ruta establecida por la Asamblea Nacional que el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres”, sostuvo.

Alcalde y trabajadores municipales rechazaron violencia y manifiestan apoyo a Maduro

Prensa Alcaldía Tinaquillo.-

“Este viernes mediante un pronunciamiento que se llevó a cabo en el salón de reuniones de la Alcaldía de Tinaquillo, el primer mandatario local, Luis Yoyotte Rojas, en compañía de representantes del poder popular realizaron un pronunciamiento en apoyo al Presidente Nicolás Maduro. y al mismo tiempo hicieron un llamado a la paz rechazando todos los actos fascista.

Es de hacer notar, que Yoyotte, junto a los integrantes de los diferentes Equipos de Bases Populares y el tren ejecutivo de la alcaldía, repudiaron todas las acciones terroristas y los distintos actos violentos ocurridos el pasado 23 de enero en el Municipio, implementados por la derecha dirigida desde el imperio norteamericano contra la Revolución Bolivariana

Asimismo, señaló que el único presidente legítimo es Nicolas Maduro, el cual fue electo a través del voto universal con más del 67% como resultado, de esta manera rechazó las acciones por parte del Diputado de la Asamblea en desacato, Juan Guidó, usurpando el cargo de presidente violando la constitución, tratando de confundir al pueblo venezolano mediantes sus discursos.

En este sentido, el alcalde Luis Yoyotte y el equipo directivo de los diferentes ejes del municipio manifestaron que se sienten comprometidos con la Revolución, manteniendo la lucha incansable rodilla en tierra para defender todos los patrimonios y las instituciones de la localidad y, que seguirán dando aportes necesarios para contrarrestar la guerra económica.

Para finalizar, hicieron énfasis que vienen trabajando de la mano de un solo gobierno cumpliendo con lo establecido en el Plan de la Patria y siguiendo los lineamientos del Presidente, Nicolás Maduro y la gobernadora Margaud Godoy, como parte de la obediencia a las decisiones del poder popular mediante el ejercicio del voto”.