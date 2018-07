Tinaquilleros deben escoger comprar entre jabón o alimentos debido a los altos precios

María Fernanda Ochoa (Pasante UAM).-

Tinaquillo, julio 19.- (Las Noticias de Cojedes). – Productos de limpieza y de aseo personal como lo es el jabón cada día se elevan más y a los tinaquilleros se les dificulta poder adquirirlos. De manera que muchas veces las familias tienen que escoger, o compran jabón o adquieren alimentos lo cual es terrible, porque aunque la prioridad es comida, sabemos que necesitamos el detergente y los artículos de higiene personal para vivir salubremente.

Rebeca Romero, habitante de Tinaquillo, explicó que para adquirir el jabón o detergente le resulta bastante engorroso a pesar de que su esposo está en el exterior, él le envía dinero, pero aun así no le es suficiente para satisfacer todas sus necesidades. “Si mi esposo no se hubiese ido del país, ni bañara, ni lavara mi ropa con jabón”, expresó.

Por otro lado, Francisco Martínez, otro habitante de Tinaquillo, manifestó que cuando el jabón escasea la única manera para poder adquirirlo es a través de los famosos “bachaqueros”, quienes son -según su parecer- los causantes de tener los precios por las nubes, y agregó que a veces tiene la posibilidad de viajar a Colombia, por lo que logra obtener los productos de limpieza y de aseo personal.

Rosi Noguera, residente de esta ciudad cojedeña, señaló: “el detergente y el jabón es difícil comprarlo, porque mi esposo es el único que trabaja, él semanalmente gana 10 mil bolívares y si se compra el salado no se puede comprar productos de limpieza, cada 15 días es que podemos adquirir un jaboncito pequeño y lo dividimos, tanto para los niños como para nosotros”.

Noguera añadió que el detergente líquido es el más accesible para lavar la ropa, pero siente que no queda bien, ya que, no tiene ningún olor y no hace espuma, por lo que han optado por no ensuciar mucha ropa, para no gastar tanto jabón.

El día a día de los tinaquilleros se ha convertido en circo, donde el principal show, es el de hacer malabares para adquirir detergente y jabón, a pesar de que un sueldo hoy está muy por debajo de lo que cuestan estos productos y vivimos una crisis que ahoga cada vez más.