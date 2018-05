Tinaquilleros: Para salir de la crisis hay que votar contra Maduro

Carlos Hernández.-

Tinaquillo, mayo 16.- Diferentes personas que caminaban por el centro de Tinaquillo, en sus compras cotidianas de alimentos, fueron consultadas al azar sobre la situación del país y qué consideraban necesario hacer para salir de la misma, ante lo cual la mayoría se inclinó a la necesidad de ir a votar para sacar a Maduro del poder porque en seis años no pudo sacar a flote a Venezuela.

Juan Henríquez, productor del campo, dijo que viene a Tinaquillo a comprar algunas cosas que requiere para trabajar en su parcela y cada vez más queda abismado con el aumento de los precios, desde repuestos para carros hasta comida y medicinas, cuando las encuentra.

“Yo la única salida que le veo a esto es que Maduro se vaya del gobierno, no queda otra compa”.

-Pero ¿por qué? -preguntamos.

-Cada vez que habla la pone y se expresa como si no estuviese en el poder. Ahora dice que al ganar, después del 20 de mayo vendrá la prosperidad a Venezuela. Hay que ser muy cara dura para decir eso cuando es el responsable de lo que estamos viviendo.

Martina Castro, estudiante, señaló que a su corta edad no conoció cómo eran los anteriores gobiernos a Chávez, pero su mamá y abuela le relatan que en los mercados había de todo y el dinero alcanzaba para comer y darse sus gusticos en ropa y golosinas. “Yo no disfruto de nada de eso porque apenas nos alcanza para medio comer. Tengo poca ropa y los zapatos ya se me están dañando. Yo quiero vivir en un país con tranquilidad y donde haya oportunidades para progresar. Estoy casi que me voy del país, pues muchos amigos lo han hecho y mandan ayudas a sus familias, pero voy a esperar para votar porque sí creo que el gobierno se puede derrotar ya que hay muchas necesidades que generan descontento”.

Rafael Pinto dijo que fue chavista “uña en el rabo”, como dicen en criollo. La primera vez votó por el comandante que dijo iba a freir la cabeza de los adecos corrutos, “pero por ahí comenzó a fallar porque no lo hizo. Sin embargo, seguí votando por él e incluso después que murió le di el voto a Maduro, pero hasta aquí los acompaño, yo he reflexionado y entiendo ahora que Venezuela era mejor antes que esta pesadilla que estamos viviendo. Uno antes podía comer, beber, vestirse, mantener a la familia y -miró para los lados- “hasta lanzar una canita al aire”.

-¿y por quién va a votar?

-Antes no me gustaba, pero lo he oído hablar y está dando en el clavo, votaré por Henri Falcón, para que Venezuela cambie.

Rita Farfán, dijo que votará por Maduro porque cree que ahora sí va a componer al país, ya que va a ganar la guerra económica que viene desde el imperio y se enclava en empresarios venezolanos.

-¿Usted cree que eso es posible?

-Claro, necesitamos seis años más para demostrarlo… qué cambio ni que cambio, ya Venezuela cambió para siempre.

Un mendigo que pasaba por el lugar se detuvo a oír y sin que nadie lo invitara exclamó: “Es verdad todo cambió, yo antes trabajaba cuidando carros en la calle y comía, ahora me quedé sin trabajo porque nadie tiene efectivo. Quedé para mendigar”.

“Cosas que Pasan”….