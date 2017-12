TINAQUILLO EN TRES ESCENAS

RAÚL CASTELLANOS LATOUCHE

Escena I. Sin pena ni gloria en República Dominicana

Este viernes finalizó, en el más completo hermetismo, el segundo encuentro entre integrantes de la comisión designada por el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana en República Dominicana, con el objeto de encontrar puntos coincidentes de solución a la profunda crisis que nos embarga como nación. No hubo anuncios relevantes, ni siquiera una aproximación de lo allí tratado. Lo único que objetivamente se conoció; es que las partes estuvieron de acuerdo en algunos aspectos y en otros todavía existe una especie de estira y encoje. Además, el presidente del país anfitrión, destacó que en esta ocasión las “ronda de negociaciones se efectuaron con seriedad”, esa afirmación deja mucho que pensar en la perspicacia del pueblo venezolano, sin embargo, se destacó que el venidero 11 de enero continuará otro capítulo de esta serie de suspenso que no se le observa un desenlace cercano bajo este método y con esos actores. Mientras ocurre, el país parece desplomarse ruidosamente como piezas de domino sobre una mesa de cristal. Cada hora que transcurre los escenarios son más dramáticos para adquirir alimentos y medicinas, no existe dinero en efectivo circulante, lo que francamente causa un síncope para poder cumplir con ciertas obligaciones básicas de la economía popular. En la Venezuela profunda se descubre un horrendo diagnóstico de frustración que apunta hacia las estrategias gubernamentales, pero también entran en esa factura los continuos desaciertos en que ha caído la más encopetada dirigencia opositora. Es la hora de rectificaciones y cambios subterráneos para reconstruir este cataclismo.

Escena II. Que nada nos acongoje en Navidad

A menos de una semana para la llegada de la navidad, fecha en la cual el venezolano derrochaba optimismo y alegría, a pesar de anteriores circunstancias, ahora se tropieza con esta coyuntura de encrucijadas desfavorables que entorpecen generar emociones positivas que florecían con facilidad en un pasado reciente. Los centros y locales comerciales, obviaron las tradicionales guirnaldas y otros adornos que ambientaban esta maravillosa temporada del año, llamada a ser por excelencia un tributo a la unión familiar, compartir con nuestros semejantes y exaltar el valor de la paz con cada cántico interpretado en aguinaldos, villancicos y en las acostumbradas parrandas navideñas. Eso parece quedó en un libro cerrado de recuerdos que las nuevas generaciones no podrán disfrutar. Es inexplicable que los muchachos de estos días, tengan que conformarse con las anécdotas no muy distantes, de las madrugadoras misas de aguinaldo que servían para agradecer a Dios, pero también era una excusa para el reencuentro de amigos, compartir las arepitas dulces, un café o una taza de chocolate. Los intercambios de regalos entre círculos de amistades y familiares quedaron en el recuerdo y con así desapareció el popular y enigmático “Amigo Secreto” en los liceos, oficinas y otros ambientes donde existía camaradería. Ahora en nuestra sociedad existen otros intereses y prioridades, actualmente exhibimos parte de ese “hombre nuevo” que alguien por ahí profetizó estaba en construcción. Extraviamos aquellos momentos que llenaban de regocijo al espíritu, nos descarriamos en caminos empedrados y espinosos que algunos nos sacan canas y a otros llantos y desconsuelos. No permitamos que las adversidades nos acongojen en la natividad del niño Jesús, y a todos ¡Feliz Navidad…!

El carnet de la Patria se ha convertido en una tarjetica todo poderoso y poseedora de múltiples usos, pero además polariza nuevamente a los venezolanos y esta vez entre los carnetizados y los que no tienen este comprobante. Según el presidente Maduro, este carnet permite identificar y unificar los beneficios que da el gobierno y facilita el apoyo directo de los subsidios que se hagan a través de los programas sociales. Sin embargo, aquella persona que no lo posea, es execrado y visto como extranjero en su país. Sin embargo, el documento en referencia, también se transformó en herramienta de presión política al chantajear a quien lo posea a votar por los candidatos del gobierno, bajo la advertencia de chequearse en los puntos rojos y de no hacerlo ceñirse a las consecuencias. Incluso hasta el presidente Maduro destacó la posibilidad absurda de premiar a las personas que lo utilizaron como instrumento de identidad en las pasadas elecciones. La maniobra se está masificando a tal grado, que la gente actúa bajo una obediencia bajo protesta colectiva, pero al final entra en el carril diseñado desde el gobierno. Paulo Freire, insigne filósofo y pedagogo brasileño expresó: “A través de la manipulación, las élites dominantes intentan conformar progresivamente las masas a sus objetivos”.

