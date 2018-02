TINAQUILLO EN TRES ESCENAS

RAÚL CASTELLANOS LATOUCHE

PERIODISTA & PROFESOR UC

@RAULCASTELLANOS

Escena I. Resignación o acción

Una cosa es estudiar académicamente la teoría de hiperinflación y otra vivirlo en carne propia, deteriorando directamente la calidad de vida del venezolano. Diariamente la gente debe ir sacando de su lista muchas conquistas que había logrado en el tiempo, no solamente algunos elementos suntuosos y de confort, sino actividades que constituyen llevar una forma de vida dentro de parámetros normales en el acceso de alimentos, salud, recreación y descanso. El simple hecho de tener una tarde de cine o un día de playa con la familia, transmutó en una carrera de obstáculos, la cual vamos perdiendo. Estos escenarios no distinguen a chavistas, madurístas u opositores, convirtiéndose en un mal colectivo. Uno de los grandes enigmas y preocupaciones sociales para confrontar este gran problema, es derrotar la resignación de la gente frente a estos eventos. El nivel de exigencia del venezolano se ha ido reduciendo mansamente con la influencia sostenida del ingrediente político, que refuerza la pericia de algunas personas, en negociar derechos constitucionales por seguir un ciego ideal político o por sucumbir al miedo de perder, lo poco “seguro” que supone tiene en la mano. Situación contraria acontece en otros lugares del mundo, donde los ciudadanos luchan constantemente para conquistar sus espacios, los derechos civiles y políticos, con el propósito se cumplan según el contrato social de cada nación. El ciudadano, en definitiva, debe ser activo en el reclamo de sus derechos para poder alcanzar las preseas de bienestar social que hoy están ausentes en Venezuela.

Escena II. Un anémico plan robusto en Cojedes

Un nuevo apagón se registró la semana pasada, dejando sin energía eléctrica gran parte del país, incluyendo al estado Cojedes. El acontecimiento desató intranquilidad, porque sucedió cuando aún muchos trabajadores y estudiantes estaban por regresar a sus hogares, la noche del jueves y terriblemente fueron sorprendidos por la penumbra. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, tomó más de 15 horas para ofrecer las primeras declaraciones, pero como era de suponer lanzó las coartadas de rigor, dejando entrever que la situación se produce por una supuesta “guerra eléctrica” para perjudicar y desestabilizar a la nación. Este alto funcionario olvida la falta de inversión para mejorar, actualizar y mantener el sistema eléctrico nacional. Asimismo, pasó por alto el memorable convenio con China para desarrollar el mentado “Plan Robusto” cuando Jesse Chacón era ministro de Energía Eléctrica. Este personaje llegó a Cojedes en 2015 y anunció la ampliación del sistema de transmisión centro occidental (Plan Robusto), con una inversión de 90 millones de dólares, equivalente a 1.600 millones de bolívares para ese momento. Los trabajos estarían a cargo de la empresa China CAMC Engineering Co. Ltd. (CAMCE), representada por el Ing. Jiao Bin. El plan contemplaba ejecutar 7 subestaciones, una de ellas en Tinaco, que beneficiaría al 99% de la población localizada en Tinaquillo, San Carlos, Lima Blanco y Ricaurte. El ingeniero Chino, dijo valiéndose de traductores y matizando un español atropellado, que se construirían 4 subestaciones de transmisión y 3 subestaciones de distribución y que esta obra milagrosa se ejecutaría en 25 meses, desde enero de 2015 hasta febrero de 2017. Todo fue un hechizo!

Escena III. Atentos a próximos movimientos

Algo está pasando en los altozanos del poder que el resto de los venezolanos no sabemos. Anuncian elecciones presidenciales para el 22 de abril, compulsivamente en un ambiente democrático quebradizo. Cabello amaga en proponer en la ANC, adelantar elecciones de la AN y acoplarlas al llamado del 22 de abril. Los movimientos sospechosos avanzan y el presidente Maduro, para no quedarse atrás solicitó también a la ANC unir a la fecha antes citada, unas mega elecciones legislativas y renovar la AN, los Consejos Legislativos y Municipales. El mandado encargado por Maduro lo cumplió Delcy Rodríguez al pie de la letra. Sin embargo todas estas intenciones le aplicaron freno en el CNE. Tibisay Lucena dijo que el cronograma está avanzado para las presidenciales y estaban fuera de tiempo para complacer este paquete electoral. Realmente conociendo los actores, la suspicacia y la picardía hace presumir que desde el laboratorio estratégico del gobierno, seguirán preparando sorpresivos movimientos que dejen a la oposición venezolana como “pajarito en grama” y enmudecidos a la comunidad internacional. Hay claras intenciones del gobierno en recuperar la AN y cerrar filas en los legislativos regionales y municipales, en una fecha que no debe pasar el mes de julio y así la ANC, promulgar la nueva Constitución Nacional sin ninguna dificultad.

