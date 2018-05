TINAQUILLO EN TRES ESCENAS

Raúl Castellanos Latouche.- Periodista & Profesor UC.- @raulcastellanos

Escena I. Tinaquillo incomunicada

Hemos venido soportando el acelerando deterioro de algunos servicios básicos esenciales para el desarrollo de toda comunidad. No se puede hablar, que vamos vía del progreso y de una ciudad potencia, cuando frente a nosotros se despedaza lo poco que funcionaba. Por ejemplo; lo correspondiente a las comunicaciones a través de la telefonía celular y de Cantv, cayendo en planos preocupantes perjudicando enormemente a sus usuarios. Desde el primer trimestre del año 2017, muchas son las comunidades han sido víctimas del robo masivo de cables que sirven para conectar los teléfonos y la conexión a internet. Zonas como; Camoruco I, zona industrial, El Bosque, Apamates, Caja de Agua, La Floresta, Caño de Indio, no gozan de las telecomunicaciones de debería prestar esta empresa del Estado venezolano. Lo contradictorio de esto es que Cantv, ha conocido de manos de los afectados el reclamo y sin embargo hasta ahora, la respuesta de solución ha sido insignificante, con el agravante que los usuarios deben pagar un servicio que no disfrutan para no perder la “línea”. Situación parecida sucede con la empresa de telefonía móvil Movistar, desde final del año pasado, la conexión con esta operadora es intermitente y desde antes de Semana Santa, muchos teléfonos se mantienen silenciosos. Igualmente se ha llevado la queja a Movistar, expresando que los trabajos técnicos para reestablecer el servicio y solucionar el problema se han extendido, sin más esclarecimiento del caso. La cultura de mantenimiento, control y perfeccionamiento para garantizar a los usuarios un servicio de calidad, se extravió en alguna parte y tan oculto esta que todavía no lo encuentran, a todo esto, los únicos perjudicados son los usuarios, que hemos tenido que utilizar estrategias rudimentarias en estos escenarios de modernismo y digitalización que significan las adelantos tecnológicos y científicos de esta época.

Escena II. ¿A puerta cerrada?

Conversando con algunos amigos comerciantes de arraigo en la ciudad, describen en exaltada preocupación la realidad que están viviendo, primero con el fenómeno criminal de la hiperinflación, luego por la falta de efectivo y la dificultad de conexión de los puntos de venta para utilizar las tarjetas de débito y crédito por parte de los consumidores, asimismo el crecimiento desmedido de la economía informal y el incesante incremento del salario mínimo por vía de decreto presidencial como elemento disparador de mayor desequilibrio económico. Muchos de estos comerciantes formales, han tenido sus negocios por generaciones y ahora se encuentran con las manos atadas. Algunos de ellos incluso están pensando cerrar sus establecimientos y desdicharse a otras tareas, mientras otros están en el dilema de quedarse o huir del país, ya algunos lo han hecho. Honestamente la situación salió de la aplicación de controles tradicionales para el sector comercio y también para los consumidores, que acuden esperanzados a comprar comida o medicinas y descubren que cada día están más empobrecidos. La solución no es solamente tapar la boca a la gente a fuerza de bonos, aumentos de salario y dádivas. Se necesitan medidas poderosas que luchar contra este engendro hiperinflacionario que perjudica a todos por igual. Si esta situación avanza con este ritmo y sin pausa, seremos el país más rico con la gente más pobre del mundo, frente a la mirada tuerta e ignorante de los que deben tomar las grandes decisiones. Sin embargo, parece que la intención real es prosperar en este plan de destrucción y mantenerse a fuerza de regalías, falsas esperanzas y la más indecente coacción.

Escena III. Luchar por una pronta salida

Sabemos que tener dinero efectivo, se ha convertido en un acto de magia y un hecho sobrenatural, asimismo utilizar las tarjetas de débito para comparar artículos de primera necesidad, es una aventura en una selva de fieras especuladoras. La gente anda en la calle con un dibujo en su rostro de profunda ansiedad y actitud agresiva. Estamos envueltos en un maremágnum de supervivencia del día a día. Es todo un acontecimiento, cuando las personas llegan a casa con dos bolsitas y narran toda la travesía efectuada para comprar, destacando la inclemente especulación. ¿Hasta dónde vamos a llegar?, es la pregunta que todos nos hacemos. Me atrevo a decir que llegaremos hasta un límite que lo insoportable nos estremezca, para reaccionar y colocar punto y aparte a esta situación que está acabando con la tranquilidad de las personas y las familias venezolanas. Cada vez son más los paisanos tinaquilleros y venezolanos en general, que salen huyendo de país en la búsqueda desesperada de mejores oportunidades, muchas veces sin planificación alguna, pero arriesgándose a desempeñarse en tierras lejanas en cualquier actividad decente que se transforme en la fortuna de recobrar su calidad de vida y auxiliar a los familiares que aún permanecen en Venezuela, así estamos funcionando actualmente. Nuestra cotidianidad se ha reducido a esta simplicidad que nos acuchilla todos los días, sin poder ver todavía una salida de este tenebroso agujero donde irresponsablemente nos han sumergido.

