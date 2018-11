Tinaquillo en Tres Escenas: Procesión con Virgen del Socorro, crisis por deterioro del templo y jornada ecológica en Urb. Tamanaco

Raúl Castellanos Latouche.-

Escena I. Caminata mariana en honor a la virgen del Socorro aparecida

Este domingo 11 de noviembre se conmemoró un día más de la patrona de Tinaquillo, Nuestra Señora del Socorro y donde la iglesia Católica realizó un importante programa para exaltar la fecha. Como dato importante, la advocación de esta manifestación mariana solo está presente en dos centros urbanos de Venezuela; Valencia y Tinaquillo, ciudades de amplia significación cultural entre ambas. Cuenta nuestro dilecto amigo, el antropólogo Argenis Agüero, que el culto y patronazgo religioso de la virgen del Socorro en Tinaquillo, data de aproximadamente 1.770, considerando que años antes el patrono era San Juan Bautista.

La aparición de la hoy reliquia de la virgen del Socorro, sucedió en la quebrada de “La Garrapata” en el poblado de La Guamita uno de los 22 asentamientos rurales de Tinaquillo en el siglo XIX, con una vigorosa producción de ñame y maíz. La fecha más antigua de la cual se tiene documentación de la presencia de la virgen del Socorro es de 1.829, situación que refiere que su manifestación presumiblemente sucedió una década antes. Para glorificar a la patrona de los tinaquilleros, además de otras actividades, se efectuó el sábado 10 de noviembre, una peregrinación desde el templo de La Guamita hasta el lugar donde los lugareños afirman estuvo la primera capilla que alojó a la virgen del Socorro aparecida. La procesión estuvo presidida por la reliquia de la virgen del Socorro aparecida, seguida por la primera imagen en Tinaquillo de la virgen de Nuestra Señora del Socorro, además de la orientación de nuestro párroco Alexander Quintero y del padre David Oropeza, que gracias al hermoso paisaje, la alegría de los feligreses que entre canticos, alabanzas y oraciones hicieron del largo trayecto un paseo gratificante para agrandar la fe y enaltecer el espíritu. La jornada concluyó con actividades culturales y la celebración de la santa misa.

Escena II. Sin dolientes, más que a su feligresía, iglesia de Tinaquillo

Prosiguiendo con otro tema no tan placentero y relacionado con la parroquia de Nuestra Señora del Socorro. Sucede que en recientes fechas se efectuaron varias reparaciones a la iglesia. Cuantiosos recursos fueron inyectados para corregir algunos deterioros que tiene especialmente amplio el techo del templo, sin embargo concluidas las labores y al llegar los fuertes aguaceros conocidos por todos, recrudeció el problema de las filtraciones y las profusas goteras. No causa extrañeza que en plena misa mientras afuera cae la lluvia, comiencen a destilar por las paredes algunos chorritos de agua, igual sucede con el techo, al verse luego en el piso pozos de agua en la nave central y en algunos sitios de las naves laterales.

El párroco Alexander Quintero, ha realizado los reclamos respectivos pero hasta ahora las respuesta recibidas no son las más satisfactorias. Se tiene previsto formalizar algunos trámites con la Universidad Francisco de Miranda del estado Falcón, para diagnosticar y luego hacer tareas de restauración de las pinturas que embellecen los muros de nuestra iglesia. No obstante una de las condiciones que ellos precisan, es que debe primero corregirse todo tipo de filtraciones y desperfectos en el techo para venir y comenzar con las primeras tareas, a pesar que hace algunos años una delegación de esta casa de estudios universitaria vino a Tinaquillo para este fin y encontró un escenario parecido. Bajo estas observaciones, es visible la baja calidad de los trabajos realizados y el peligro que tenemos los tinaquilleros de ir perdiendo una herencia patrimonial de invalorable riqueza que todavía nos queda. Deseamos desde esta columna llamar la atención a las autoridades, primero para que soliciten de manera inmediata la corrección eficiente de los trabajos realizados en nuestra iglesia y además sirvan de representantes auténticos de los bienes de toda la población, no solo de los tinaquilleros, sino también del estado Cojedes y del país, en vista que el templo de Nuestra Señora del Socorro se encuentra dentro del inventario del patrimonio de la nación.

Escena III. Gente útil realiza jornada de limpieza ecológica en la Urb. Tamanaco

Un grupo de vecinos de la Urbanización Tamanaco, creyentes en los valores de la participación, integración, el respeto por sus semejantes en tener un ambiente más agradable, continúan realizando actividades de autogestión en beneficio de todos los habitantes de ese urbanismo. Este domingo 11 de noviembre, dejaron la tranquilidad de sus hogares y las horas de descanso, para dedicar el día en desarrollar lo que denominaron una “jornada de limpieza ecológica”. Allí estuvieron más de una veintena de vecinos desmalezando y acondicionando el área de la casilla de vigilancia ubicada al final de la llamada tres vías.

En lugar durante toda la jornada, se respiró un ambiente de entusiasmo y alegría, que inició a las 8:30 de la mañana hasta entrada la tarde. Así fueron pasando las horas, notándose la integración, el compañerismo y las ganas de hacer actividades útiles que benefician al colectivo, sin ánimos de recompensas ni protagonismos. Muchos de los que allí estaban expresaban su deseo vivir en una urbanización más amigable y entre todos poder resolver los problemas puntuales de la comunidad. Además agradecieron a muchos habitantes de la complejo habitacional, que no participaron directamente en la actividad pero se acercaron a obsequiar refrescos, agua potable, frutas y refrigerios. Entre tanto tienen planteado proseguir con otras diligencias de igual tenor, asimismo en sus proyectos está reestablecer en próximas fechas la vigilancia y seguridad en la urbanización y crear una fundación interna para ofrecer respuestas ajustadas a la golpeada economía hogareña, en materia alimentaria, así como también mantenimiento del ornato, actividades culturales, deportivas y optimizar la convivencia vecinal. Resaltaron que desean demostrar que a través de la organización vecinal, la vocación de servicio, el sentido de pertenencia y la autogestión, se puede hacer mucho por la comunidad.

Invito a nuestros lectores escuchar cada sábado a las 9:00 am por Class 98.7 Fm, nuestro programa “Cabina Libre”… Hasta la próxima semana!

Raúl Castellanos Latouche

Periodista & Profesor UC

@raulcastellanos