TINAQUILLO EN TRES ESCENAS

Raúl Castellanos Latouche

Periodista & Profesor UC

@raulcastellanos

Escena I. Caen como niño Jesús

Uno de los últimos inventos populistas creado desde el gobierno, es el llamado bono navideño Niño Jesús, el cual representa una dadiva de 500 mil bolívares, que según el presidente Maduro llegará a 4 millones de familias venezolanas para “garantizar los juguetes a los niños y niñas de la patria durante las fiestas decembrinas”. Con el aditivo que solo serán beneficiados aquellas personas que ostenten el Carnet de la Patria, de lo contrario serán excluidos de esta gracia. Todo este escenario y sus implicaciones encierran la más genuina expresión de manipulación y dominio sobre un pueblo que dibuja múltiples penurias y está tras el rebusque de cualquier respiro que calme sus necesidades. Desde este fin de semana hemos visto aglomeraciones de personas en los sitios indicados para requerir la “tickera” que contiene 10 tickets de 50 mil bolívares cada uno. Sin embargo, las personas que tienen esta herramienta en sus manos, se sienten burlados porque tratan de efectuar algunas compras sin éxito, debido que el comercio se niega hacer la transacción en vista que no tienen información alguna en relación al procedimiento del canje de esos bonos por bolívares, comprobando un tortuoso puente roto en el mecanismo operativo de este instrumento de consumo. En consecuencia, la nueva improvisación electorera del bono Niño Jesús, hasta ahora no deja de ser una buena intención repleta de chantajes que se está convirtiendo en otra frustración para esas 4 millones de familias en el país que siente herida su humildad de pueblo sediento de soluciones… y que ahora caen como niño Jesús!

Escena II. Voces que Animan y Radio Creativa

Con todo éxito finalizó el 8vo. Curso Técnicas de Locución y Producción. “Voces que Animan y Radio Creativa” respaldado por la productora de radio, televisión y medios electrónicos R.C. Productions, Class 98.7 FM, Conlad, C.A y el apoyo de Las Noticias de Cojedes. Esta cohorte estuvo conformada por una treintena profesionales, técnicos y estudiantes de distintas áreas del conocimiento que recibieron herramientas para desarrollar habilidades en el manejo de la voz, dicción, léxico, producción de programas radiofónicos. Asimismo conocer los diferentes géneros de programas y los tipos de audiencia a los que están destinados. Las actividades se efectuaron durante tres fines de semana en el C.C. Don Pedro, Salón Azul de Tinaquillo, donde además del temario antes descrito, se generaron acciones prácticas ante el micrófono. Los participantes manifestaron su satisfacción por los aportes y experiencias de los facilitadores que no escatimaron esfuerzo para brindar los conocimientos adquiridos en el mundo de la radio venezolana. Entre los integrantes del equipo de facilitadores destacaron el coaching comunicacional; Raúl Castellanos Latouche, el locutor y productor de radio; Adolfo Veloz y como invitado especial el radiodifusor Pedro Vicente Morón. La invitación quedó abierta para proseguir con la formación de nuevos valores en el medio radiofónico, estimular la creatividad para hacer mejores programas y la pasión por la locución.

Escena III. Navidad insípida o llena de optimismo, usted escoge la suya

La complejidad existencial de tener este año una navidad insípida o llenarse de optimismo, es el debate que internamente tiene la gente en los días previos al nacimiento del Niño Jesús. Algunos locales comerciales e incluso hogares han dejado a un lado los distintos arreglos que en otros años, desde mediados de noviembre eran comunes mirarlos. Las personas están tratando de apertrecharse lo más posible de alimentos. Algunos expresan que por lo menos para “noche buena y el fin de año”, buscaran la forma de compartir un plato de comida. Otros se resignan a obviar estas fechas y bloquearse para dejar pasar por “debajo de la mesa” estas tradicionales festividades. Realmente la situación es de extrema brusquedad por la crisis socioeconómica que otros no quieren ver. Son escenarios penosos que dan un matiz particular a este mes revelador de emociones y notar que en la reunión familiar, a la hora de la cena, alguna silla estará vacía porque alguien ya no está; tal vez porque bajo síntomas de desesperación por una mejor calidad de vida, cruzó las fronteras de la tierra del Orinoco, de los llanos y montañas cojedeñas, de estos rincones donde gozamos de amigos y compadres, para dirigirse a geografías desconocidas y de gente desconocida, pero con la certeza que estamos bajo un mismo cielo que nos arropa a todos por igual. Sin embargo los que aun acá guapeamos, nos bañamos del agua fresca del manantial de la libertad para perseverar por los cambios que demanda nuestro pueblo venezolano.