Tinaquillo: Gremio de enfermería cumple segunda semana de protesta a las afueras del hospital

María Fernanda Ochoa (pasante UAM).-

Tinaquillo, julio 17.- (Las Noticias de Cojedes). – El gremio de enfermeras del Hospital Joaquina de Rotondaro, de Tinaquillo, continúa con las protestas a la fueras del centro de salud.

María Díaz, quien es vocera principal del comité de conflicto del hospital y licenciada en enfermería, indicó que esta es la segunda semana de protesta y que aún no han obtenido ninguna respuesta por parte de las autoridades competentes, “hemos recibido amedrentamiento por parte de nuestras compañeras de trabajo y personal del hospital, ya que piensan que es una protesta política”, expresó.

Díaz informó que en el hospital no tienen agua para esterilizar los equipos médicos, solo cuentan con una sola ambulancia lo que implica más dificultades dentro del centro salud. “Cuando son traslados largos es complicado, porque no se puede quedar el hospital sin ambulancia y se ha recurrido a que los pacientes usen sus propios medios para trasladarse”, manifestó.

Enfermeras alegan que esta semana las autoridades del hospital han traído a estudiantes de bomberos, para solucionar la falta de médicos y enfermeras. “Están haciendo pasar a los estudiantes por médicos y enfermeras lo que nos parece muy grave esta situación, nos preocupa la salud de los pacientes, nosotros tenemos años de servicio y sentimos que aún nos falta por aprender que será un estudiante que no cuenta con las nociones básicas”, denunciaron.

Las enfermeras se sienten indignadas por la situación que está viviendo, “nos están haciendo a un lado como si nuestro trabajo no fuese significativo, al hospital no le importa si trabaja un 30% de enfermeras, no sentimos triste al estudiar una carrera tan bonita llena de sacrificio, para que algunos nuestra labor no valga nada”, comentaron.

Díaz, aseguró que no teme por ninguna represalia, puede que ella reciba algunas amonestaciones, pero miedo no tiene, ya que, si las enfermeras no manifiestan lo que están viviendo, no van a tener una reivindicación justa, seguirán con las protestas hasta que tenga una resolución, puesto que con 500 mil bolívares no sobreviven, tienen buscar otras entradas de trabajo.

Añadieron que tienen permiso de protestar a solo kilómetros del hospital, no pueden hacer marchas dentro del municipio, su consecuencia sería la detención por afectar el orden público.