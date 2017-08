Tinaquillo se encuentra totalmente a oscuras

MIKARLA VILLEGAS

Tinaquillo.- Durante un recorrido por las diferentes calles de municipio Tinaquillo, se pudo constatar que muchas de ellas presentan problemas con el alumbrado público, lo que mantiene en zozobra y preocupación a la población que por ahí habita, debido a la delincuencia desatada en la municipalidad.

Dentro de los sectores afectados está, Caño Claro, sector centro, La Candelaria, parte de la Avenida Miranda, alrededores del Hospital Joaquina de Rotondaro, entre otras, que sin duda alguna pueden sumar más del 50% de la localidad que se encuentra oscuras. Aunado a ello, están las que fueron víctimas del robo de los cables de Cantv e internet, y las que no cuentan con ningún tipo de seguridad. Este tipo de irregularidades, los afectados se las atribuyen a la falta de alumbrado público, ya que la oscuridad se vuelve cómplice para aquellos que pretenden cometer cualquier acto delictivo en las diversas zonas.

Por su parte, Rosa Ávila, habitante del sector centro cuestionó esta irregularidad, ya que en la campaña de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pudo observar como el camión cesta de la Alcaldía de Tinaquillo colocaba propaganda en los postes, lo que quiere decir, que en varios sectores pudieron constatar el mal estado de los bombillos, y que hasta la fecha ya pudieron haber solventado el problema a través del enlace con Corpoelec como siempre le informan a la colectividad.

“Ya basta de engaños, de mentiras, de supuestamente estar haciendo el trabajo y no hacen nada, Tinaquillo cada día se hunde en la delincuencia, en la oscuridad, en la falta de medicinas y alimentos y aquí nadie hace nada, solo cuando hay elecciones que prometen y prometen y al final no cumplen nada, ya no queremos palabras necesitamos hechos públicos, notorios y soluciones a la brevedad posible”, señaló Carlos Pantoja, habitante de Caño Claro.