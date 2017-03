Trabajadoras de Fundaimagen aseguran que les violan sus derechos a laborar

MIKARLA VILLEGAS

San Carlos.- Trabajadoras de Fundaimagen denuncian que los jefes y encargados de la institución estadal vulneran sus derechos desde que fueron reenganchadas a sus puestos y aseguran que hay días que no las dejan ingresar a la sede a ejercer sus funciones.

Mariana Filipé, afectada resaltó que hace meses fueron despedidas sin justificación y en ocasiones exigían las razones por las cuales tomaron dicha decisión y la respuesta que le notificaron que no cuentan con recursos. “Esto no se entiende hablan que no tienen presupuesto y contratan personal nuevo, tapizan los muebles, gastan el dinero en otras cosas”, dijo.

Destacó que fueron a la Inspectoría de Trabajo a denunciar el caso y el órgano dictó la orden de reenganche y en febrero acataron la medida y desde ese momento las colocaron sentadas en la recepción a cumplir horarios sin hacer nada. Aseguran que les adeudan tres meses de sueldo entre salarios caídos, quincenas y otros beneficios.

Por su parte, Elba Pinto, trabajadora dijo que necesita su trabajo ya que tiene un niño con discapacidad. Relató que desde que se reincorporó no le dan ninguna opción ni toman en cuenta. Además comentó que “nos tienen una persecución que no podemos movernos dentro o fuera de la institución, me hicieron firmar una notificación como abandono de trabajo por salir a buscar una medicina para mi hijo, es inaudito”, acotó.

Por último piden a las autoridades encargadas a que se acerquen y conozcan su situación, ya que esperan que sus derechos sean respetados por el patrono y abocarse a lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Finalmente dijeron que no se han dirigido a otros organismos porque le prohíben la salida de la institución.