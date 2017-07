Trabajadores de Alcaldía de San Carlos se paralizaron en reclamo por pago de deudas

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Trabajadores de la Alcaldía de San Carlos, paralizaron las actividades en el ayuntamiento ante las múltiples deudas que mantiene el alcalde Pablo Rodríguez con los más de 1.400 empleados que dependen de ese despacho. Aseguran que aún ganan Bs 27.000 mensual y 63.000 de cesta tickets y no se les han cancelado los aumentos presidenciales.

Manuel Mora, representante del Sindicato de la Alcaldía de San Carlos, dijo que desde la oficina de personal informaron que no tenían dinero para pagos de nóminas. Afirmó que a los empleados se les debe uniformes, botas, juguetes, útiles y bonos de estudio, a los obreros se les adeuda horas extras, fines de semanas y días feriados entre otras.

Mora agregó que a pesar de que son aproximadamente 500 trabajadores fijos, hay alrededor de 900 que no se saben quiénes son y cobran sin trabajar. Indicó que consignarán un pliego conciliatorio en la Inspectoría del Trabajo que puede pasar a ser conflictivo, dependiendo de la masa laboral que son quienes deciden las acciones a tomar.

Por otra parte, Juan Hidalgo, trabajador del Concejo Municipal, sostuvo que hay personas que con el sueldo pírrico que paga el alcalde no les alcanza para nada. “Yo pido al presidente Nicolás Maduro, que mande una investigación para que intervenga la alcaldía. Cómo es posible que con Bs 13.000 subsista un trabajador quince días, cuando hay personas que se dan el lujo de cambiar de carro cada mes”.

Añadió que hay directores que amenazan a los trabajadores para que no asistan a las reuniones con botarlos, “ese no es el planteamiento del socialismo, a la gente hay que tratarlas bien. El Sindicato de Obreros responde al patrono y no a los trabajadores. Llamo al alcalde a que cancele, porque hasta tanto no nos paguen estaremos en pie de lucha”.