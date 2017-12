Trabajadores de Fundaescuela se alzaron por bajos salarios

Alexander Olvera

San Carlos.- Trabajadores de Fundaescuela, cerraron los accesos a la institución para exigir al Gobierno regional el aumento de salarios. Aseguran que solo cobran 61.000 bolívares mensuales que se les van en el pasaje. Mencionaron que esta situación a los más de 85 empleados de esa institución.

“Hoy cuando decidimos tomar la institución la jefa de personal arremetió contra mí, me empujó y me golpeó contra la reja de la institución, porque ella tenía que abrir usando la fuerza”, dijo José Álvarez, quien es delegado sindical de Fundaescuela. Indicó que perciben 30.000 bolívares quincenales que no alcanza ante la situación que se vive en el país.

Álvarez mencionó que tienen primas de 50 y 100 bolívares mensuales, un bono de medicinas de Bs 2.000 que no da ni para comprar una pastilla, de juguetes de 1.200 que no les alcanza ni para un caramelo. Agregó que la línea blanca que ofrecieron solo la venden a los jefes y amigos de la gobernadora dejando por fuera a los empleados.

Aseguró que en múltiples ocasiones han hecho oficios y reclamos al director de ese ente Antonio Soto, quien ha hecho caso omiso de las peticiones. “Quiero aclarar que esta acción no tienen ningún tinte político, porque es netamente reivindicativa para lograr los beneficios de los trabajadores”, sostuvo.

Afirmó que continuarán con la toma de la institución hasta tanto los patronos no ofrezcan soluciones a los trabajadores. Al sitio de la protesta se presentó la jefa de personal de la gobernación, quien les informó que trabajan para lograr la firma de una nueva contratación colectiva.