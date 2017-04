Trabajadores de la alcaldía de Anzoátegui no han cobrado aumento salarial ni cesta tickets

LUISANA SUÁREZ

Anzoátegui- Nilce López, concejal por la Mesa de la Unidad Democrática en Anzoátegui, denunció que se acerca el 1ero de mayo y hasta la fecha los trabajadores de la alcaldía no han recibido el aumento del 50 por ciento del salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional.

El edil informó que llevan tres meses en la espera de la cancelación y mucho menos les han pagado su aumento de cesta ticket. Criticó que a estas alturas estos trabajadores ganen semanal 5.500 bolívares, que no les alcanza ni para comprar la bolsa de los clap. Informó que supuestamente llegó en días pasados un crédito para pagar los mencionados aumentos, peor el alcalde fantasma alega que no hay recursos aprobados.

López, recomendó al alcalde Luis Rodríguez, que le cancele a los obreros con el dinero que le pagaron de la venta clandestina que hizo en diciembre sin autorización del Concejo Municipal o con el dinero que quedó del ejercicio fiscal 2016.

Planta de tratamiento en Puente Onoto

En otro orden, lamentó que el alcalde en su gestión no ha podido concluir ni colocar en funcionamiento ninguna de sus obras como ocurrió con El Paseo San Marcos, electrificación de Río Claro y la avenida Leonardo Ruiz Pineda de San Diego de Cojedes.

Asimismo, refirió a la burla a la que fueron sometidos los habitantes de Puente Onoto, a quienes se le construiría una planta de tratamiento y rehabilitación de la red de aguas servidas, pero al parecer el dinero no alcanzó y solo se realizó el movimiento de tierras, dos lagunas de oxidación y un tramo de tuberías que hoy están abandonadas.

Sostuvo que el alcalde le pago el 98% del contrato a la empresa contratista y luego en noviembre del año pagado 2016, le hizo un cierre de contrato, caso que fue denunciado en el Ministerio Público (MP). Ahora resulta que la alcaldía le asigna a la misma empresa veinte millones de bolívares (20.000.000bs) y agua de Cojedes cincuenta millones (50.000.000bs) más y no se le ve el “queso a la tostada”. Finalmente acotó que a este gobierno tampoco le interesa el problema que tienen los vecinos de esta comunidad con el agua, servicio que no les llega desde hace varios meses por no contar con una bomba para el pozo.