Trabajadores de Profrueza rechazan toma de instalaciones por la alcaldía

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Trabajadores de la Cooperativa Procesadora de Frutas Ezequiel Zamora (Profrueza) ubicada en la zona industrial de San Carlos, rechazaron la arbitraria toma de las instalaciones de esa planta por parte de funcionarios de la Alcaldía de San Carlos. Aseguran que los desmejora en los salarios y condiciones de trabajo que tenían con la cooperativa que administraba esa empresa.

Pedro Flores, supervisor de producción de Profrueza, aseguró que se han dirigido a los canales regulares y no han sido escuchados. Aseveró que en la Inspectoría del Trabajo están alineados con los intereses de la alcaldía, porque han ido a colocar la denuncia que no les permiten entrar a sus sitios de trabajo y no toman ningún tipo de acción.

Flores afirmó que desde la semana pasada la despulpadora de frutas fue tomada por la alcaldía alegando que la empresa incumplió con el contrato el cual vence en el 2019, lo rescindieron, ocuparon la planta, no se le permite el ingreso a los empleados y tomaron insumos que no son de su propiedad.

El declarante agregó que los están obligando a reconocerlos como patronos, cosa con la que no están de acuerdo. “Nosotros pertenecemos a Profrueza. Nos están presentado una desmejora en salarios y eso no se puede aceptar, en la Inspectoría del Trabajo nos exigen un contrato donde se muestre que esta nueva empresa desmejora a los trabajadores”. Mencionó que la producción está parada y la fábrica no está produciendo.

Los empleados rechazan estas actuaciones de la Alcaldía de San Carlos, pues los desmejoran en los seguros que ya poseen y en beneficios que no son ofrecidos por la nueva administración.