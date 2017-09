Trabajadores del Egor Nucete exigen elecciones sindicales

San Carlos.- Trabajadores del Hospital Dr. Egor Nucete de San Carlos, exigieron al Sindicato de Trabajadores de la Salud (Setrasalud) que rinda cuentas para llamar a nuevas elecciones que están vencidas desde hace alrededor de tres años. Indicaron que se están organizando en una plancha para participar en los futuros comicios, así lo expresó Carmelo Mercado, quien forma es parte de esta directiva.

Mercado dijo que los actuales directivos se niegan a llamar a nuevas elecciones a pesar de haberlo solicitado en reiteradas ocasiones. Expresó que estos sindicalistas les dicen que acudan al CNE y a la Inspectoría del Trabajo a buscar respuestas. Agregó que tienen dos años pidiendo que se realicen los comicios.

“Nosotros siempre que le solicitamos información la niegan”, sostuvo. Destacó que van a convocar a una asamblea de trabajadores, donde recogerán firmas y exigirán firmas para obligarlos a llamar a elecciones. Agregó que este sindicato tiene un gran rechazo por parte de los trabajadores es descomunal. Aseguró que esta directiva no ofrece respuestas a los trabajadores y quien siempre se manifiesta es el patrono. Afirmó que no se ven las tareas que realizan para el beneficio de los empleados de este centro de salud. “Este sindicato está vencido desde hace tres años y no pueden llamar a una convención colectiva”.