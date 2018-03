Trabajadores del Egor Nucete exigen medicinas y mejores salarios

Alexander Olvera

San Carlos.- Médicos, enfermeras, y personal del Hospital Dr. Egor Nucete de San Carlos, protestaron en la Redoma de la Avenida Ricaurte, en la capital cojedeña por las condiciones inadecuadas en las que deben ejercer su labor. Destacaron que no cuentan con medicinas para atender a las personas que llegan a ese centro de salud, así como los bajos salarios que cobran.

Mariángel Santiaín, enfermera del Hospital de San Carlos, señaló que en el servicio de maternidad devuelven a las pacientes porque no tienen oxitocina, que es indispensable para evitar el sangrado luego del parto. Aseguró que no cuentan con antibióticos de ningún tipo y se les informó que lo poco que había era para las emergencias de pediatría”.

La profesional de la salud expresó que en el servicio de neonatología no tienen fórmulas para alimentar a los recién nacidos y las madres de esos niños son de bajo recursos. Indicó que los familiares de los pacientes deben comprar todo lo que necesitan para las cesáreas que es muy cotosos.

Mencionó que la comida que les dan a los enfermos no es la adecuada, “lo que les dan es espaguetis y arepa puros. No dejan que las personas les traigan comida de sus casas, porque no se la permiten pasar a las salas”.

Del mismo modo, Mery Coromoto Figueredo, enfermera hemoterapista del banco de sangre, agregó que en ese departamento carecen de reactivos para realizar un trabajo adecuado. Aseveró que tienen pocas unidades de sangre disponibles y la mayoría de las neveras están dañadas.

Los manifestantes revelaron que han sido amenazados por los directivos de este centro de salud por exponer la situación que presenta, dijeron que se mantendrán en la calle en la lucha por el derecho a la salud de los pacientes.