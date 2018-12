Trabajadores del Inces Cojedes protestaron por venta incompleta de proteínas

Alexander Olvera.-

San Carlos.- Un grupo de trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) centro en San Carlos, estado Cojedes, denunciaron, este martes 18 de diciembre, la venta incompleta de carne lo que generó la indignación de los presentes. Indicaron que se les comunicó que la venta era para 300 personas y el producto se terminó cuando apenas habían pasado 90.

Los empleados indicaron que esto fue un convenio con la Empresa Proteicos Cojedes, adscrita a la Gobernación, con la dirección del Inces. Expresaron que como medida de protesta cerraron el portón de la institución, para exigir que se culminara con la venta.

Los afectados señalaron que alguien llamó a la policía y comunicó que habían secuestrado al director de esa institución, por lo que se generó un fuerte operativo policial en el centro de la capital cojedeña.

Antonio Gutiérrez, dirigente sindical, señaló que esto era una reunión de trabajadores y que en ningún momento se presentó secuestro alguno. “Aquí lo que pasó fue que no alcanzó la proteína y la gente se molestó”.

“Ya no es por el kilo de pellejo que van a vender, sino que estamos cansados de que nos engañen y de la burla. Los demás no comemos. Aquí nadie secuestró a nadie, eso no es cierto”, sostuvo Keyla Linares.

Linares indicó que cerraron la puerta para que no entraran personas ajenas a la institución. “Estaban vendiendo cerdo, carne y huevos que no alcanzó para todos”.

Los afectados indicaron que el despliegue policial fue descomunal, “aquí a diario roban de cuatro a cinco baterías y no aparece nadie, pero hoy aparecieron por montones”, relató una de las empleadas.

Los trabajadores del Inces esperan que Proteicos Cojedes culmine de vender a los que se quedaron sin comprar la mercancía. (El Pitazo)