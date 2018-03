Trabajadores del Poder Judicial exigieron mejores salarios

Alexander Olvera

San Carlos.- Este lunes, asistentes, archivistas alguaciles, contabilistas, obreros coordinadores, secretarios y personal en general que labora en el Palacio de Justicia de San Carlos, paralizaron las actividades laborales para exigir mejores salarios. Expresaron que lo poco que gana se les va en pasaje y no tienen cómo alimentar a sus familiares. Reclamaban la presencia de autoridades del Poder Judicial para plantear sus reclamos.

Leonardo José Mena, trabajador tribunalicio, explicó que vive en Las Vegas y lo que gana se le va en pasaje. Indicó que ganan Bs 215.000 quincenal que no les alcanza ni para medio cartón de huevo, ni medio kilo de queso. “Yo tengo que pagar 20.000 bolívares diarios en pasaje que a la semana son 100.000 y al mes son 400.000, en eso se me va mi sueldo. Cómo alimento a mi familia”.

Raiza Colmenares, con 24 años de servicios en el Palacio de Justicia, dijo que necesitan un sueldo justo. Reveló que tienen un seguro que no les da ni para operarse una uña. “No tenemos toner, hojas, bolígrafos, papelería, no tenemos agua, ni aire acondicionado y las condiciones de trabajo son pésimas y aun así nos obligan a trabajar ocho horas diarias”.

Del mismo modo, Eduardo Zapata, añadió que se encontraban de brazos caídos en esta sede judicial. Indicó que lo que ganan no les alcanza para nada y la mayoría de los trabajadores deben viajar y todo lo que ganan se les van en el traslado.

Doris Carrizales, trabajadora del Poder Judicial, indicó que vive en Rómulo Gallegos y le resulta difícil llegar hasta el trabajo. “Queremos salarios dignos, lo que gano no me alcanza ni para pagar el pasaje, menos para comer. No es justo que todo lo que cobramos aquí se nos vaya en el pasaje”, sostuvo.

Ante el reclamo de los trabajadores, se intentó conversar con el juez rector, Gabriel España, quien dijo que no podía atender a los reporteros porque se encontraba ocupado. Los trabajadores indicaron que se mantendrán en protestas pacíficas hasta tanto no sean escuchadas sus peticiones.

Denunciaron además que fueron amenazados por las autoridades del Poder Judicial en la región, quienes los anotaron en una lista por haber participado en la protesta y fueron objeto de agresiones verbales. ¿Dónde está la justicia para los trabajadores? –se preguntaron.