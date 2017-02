Trabajadores informales denunciaron desalojo arbitrario este jueves

LUISANA SUÁREZ

San Carlos.- Darío Pacheco, trabajador informal, ubicado en la avenida Ricaurte de San Carlos, denunció el abuso Policial del cual fue víctima junto a sus compañeros, quienes de manera violenta y sin permiso alguno, fueron desalojados de sus puestos de trabajo.

Hizo un llamado a la Gobernadora y al alcalde Pablo Rodríguez, para que los ayuden porque no cuentan con apoyo de ninguna autoridad y se sienten solos. Dijo que hablaron con el concejal Edgar Palacios y pronto se reunirán con la concejal Jessi Martínez, quien lleva el caso de los buhoneros y tiene el censo que realizó en meses pasados.

Señaló que hasta el momento no le han entregado ningún comprobante o carnet que compruebe su registro como comerciantes informales. Insistió no estar de acuerdo con que los envíen para el Paseo Los Estudiantes. Apuntó que ellos no son cochinos para que los lancen en este lugar que es un callejón sin salida. Indicó que si les acondicionan un lugar para que el buhonero tenga donde hacer sus necesidades y cuenten con seguridad como lo hizo Efrén Pérez en Acarigua, es otra cosa, pero no aceptan que estos agentes les digan “fuera de aquí y si no te mueves te monto en la patrulla”, expresó.

Comentó que fue de mal gusto la situación. Relató que se llevaron a varios trabajadores detenidos e incluso a un señor con un camión de plátano que estaba a punto de dañarse. De este modo, pidió a los concejales que hagan algo por el pueblo que los colocó en estos cargos. Finalizó diciendo que las cosas no se hacen así, porque primero debieron hacer un censo, después debió llegar un fiscal e ir informando a los trabajadores del desalojo arbitrario.