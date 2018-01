Transporte público en Cojedes sinónimo de desastre

RUBÉN DARÍO YÉPEZ

San Carlos.- Actualmente son constantes las denuncias por las fallas de los múltiples servicios básicos que pueden ser de uso constante en la rutina del quehacer de los cojedeños, y el transporte público no se salva de ser un tema de amplio debate.

A finales del año pasado las denuncias por parte de los afectados ya se avizoraban al borde del caos, es así como Alexis Rivas confirmó que este año ha sido fatal en torno al tema del transporte público debido a su inconstancia e inestabilidad para trasladar a los ciudadanos de un sitio a otro, sea ruta urbana o interurbana, con más incisión en las zonas ubicadas al sur de la capital donde reside el ciudadano más perjudicado.

Rivas comentó que ahora debe hacer recorridos desde la puerta de su casa a su trabajo porque no existe ninguna ruta que pase por los alrededores de su comunidad en cualquiera de los horarios en los que espera para tomar el servicio, por lo que se ha visto en la necesidad de caminar largas rutas desde donde vive para llegar al lugar donde cumple sus labores, asimismo lamentó que recurre a este método por no contar con un sueldo que le alcance para cubrir el traslado, y además no cuenta con el dinero en efectivo.

“Son muchos los dolores de cabeza que tiene que pasar uno para poder salir de su casa al trabajo, o dirigirse hacia el centro de la ciudad para hacer una diligencia o una compra, el dinero es insuficiente para sustentar el costo de un motorizado o taxi, y además no se consigue efectivo”… “Como duele perder efectivo en una carrera, entonces, recurro al transporte público y este que ni se asoma, cuando pasa uno van 100 personas en un carro que solo tiene apenas 30 puestos”, expresó Rivas.

Por su parte, el Presidente de la Federación Nacional de Transporte, Erick Zuleta, explicó que cada vez que el mandatario nacional acrecienta el sueldo, el transporte público debe tener un reajuste del precio del pasaje en sus distintas rutas, puesto que un aumento descapitaliza los índices de los márgenes de ganancias para sustentar las unidades y subsistir en el diarismo venezolano.

Asimismo, Zuleta precisó que hasta la fecha están fuera de operación más del 80% de las unidades, por muchos factores, entre ellos, el alto costo de los repuestos para abastecer la estructura mecánica y el bajo costo del pasaje para el sustento de los profesionales del volante, lo que acarrea el descontrol y la insolvencia del problema.

Finalmente, se conoció que usuarios han optado por tomar una “nueva modalidad” de transporte público, que no es más que montarse en camiones pequeños tipo 350 o cavas supuestamente acondicionadas para el traslado de los mismos, con una evidente alza que castiga los bolsillos de los ciudadanos en la región.