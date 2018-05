Transportista denuncia que en el Banco de Venezuela no le recibieron su dinero

ARTURO RODRÍGUEZ

San Carlos, mayo 25.- (Las Noticias de Cojedes).- Alberto Ramón Estrada, transportista de la Cooperativa San Ramón, de San Carlos, estado Cojedes, se dirigió a la sede de Las Noticias de Cojedes, con la intención de denunciar que en el Banco de Venezuela, ubicado en la avenida Ricaurte de San Carlos, no le quisieron recibir el depósito que iba a realizar, debido a la forma como lo había agrupado.

Estrada dijo lo siguiente: “En el Banco de Venezuela, ubicado en la avenida Ricaurte de San Carlos, no me recibieron el dinero producto de mi trabajo como transportista, solo porque tenía los billetes de 50 y 100 bolivares agrupados en montos de 10 mil y 15 mil, el cajero me dijo que debían estar agrupados en paquetes de cinco mil”.

Agregó que intentó hablar con la gerente y con la encargada de negocios, pero ninguna lo atendió, solo le dijeron que era una orden emanada por sus superiores.

Al final dijo que esta medida no solo lo afecta a él como transportista, “también afecta al pueblo porque yo ahora lamentablemente no voy a recibir los billetes de 50 ni de 100, porque en dónde los voy a depositar si me van a tener danzando de un sitio para otro”.

Hizo un llamado a Rafael Alemán, alcalde del municipio Ezequiel Zamora, y a Margaud Godoy, gobernadora del estado Cojedes, a tomar cartas en el asunto, “porque el que saldrá perjudicado lamentablemente será el pueblo”.