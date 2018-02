Transportistas amenazan con paro indefinido si no permiten aumento del pasaje urbano

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Llena de personas lucieron las paradas de autobuses de San Carlos, por la paralización del servicio de transporte urbano ante la negativa de las autoridades del ayuntamiento municipal de autorizar el incremento del pasaje de 1.000 a 3.000 bolívares.

Rafael Hernández, quien reside en La Unión, dijo que estaba en la parada desde hacía más de una hora a la espera de una unidad. Indicó que ya estaba cansado, sino se iba a pie. “No es fácil después de estar toda la mañana en el trabajo, uno lo que quiere es llegar a casa y no hay en qué movilizarse, esto no es justo”.

Alejandro Navarro, quien reside en Limoncito, expresó que en los años que tiene había visto una situación como esta. “No es posible que la gente se tenga que montar como cochinos en camiones, porque no hay transporte, yo no puedo caminar grandes distancias, sino me iba caminando. Esto ya es insostenible, no hay dinero, comida, medicinas y ahora ni busetas”.

Conductores que se encontraban en el lugar indicaron que se vieron en la necesidad de subir el precio del pasaje porque no pueden costear el mantenimiento de sus unidades. Aseguraron que solo 30 por ciento de las busetas se mantiene operativa, pues la mayoría está parada por falta de cauchos, baterías, aceites y falta de piezas.

En el lugar se encontraba Israel Vargas, director de Transporte de la Alcaldía de San Carlos, explicó que mientras el Ministerio de Transporte no se pronuncie no están autorizados los aumentos. Dijo que el precio del pasaje es de Bs 1.000 para las rutas cortas, 1.500 para las largas y 3.000 para El Cacao.

Vargas expresó que está previsto que este lunes 5 de febrero, en horas de la tarde, se realice una reunión con los presidentes de cooperativas, líneas y prestadores de servicios conjuntamente con la presidente de la Cámara Municipal Jessy Martínez y el alcalde, Rafael Alemán, para llegar a un acuerdo. Los conductores señalaron que de no ser escuchadas sus peticiones suspenderán el servicio.