“Transportistas hacen lo que les da la gana con el pasaje”

Rubén Darío Yépez

PASANTE UAM

San Carlos.- Omaira González, ciudadana usuaria de la ruta 2 de la capital cojedeña, denunció el aumento injustificable por parte del sector del transporte público a partir del pasado lunes luego de las elecciones municipales sin autorización ni registro en gaceta por parte del ente encargado: la alcaldía.

González testificó que el aumento ha sido desproporcional, por ejemplo, al sueldo de profesionales de la educación. También dijo que es un abuso por parte de quienes laboran en las diferentes cooperativas de transporte, ya que asegura que eso si quiera está en gaceta y ellos cobran lo que les da la gana. Asegura que en oportunidades los usuarios tienen que subirse hasta 4 y 5 veces al día para cubrir la necesidad de trasladarse y hacer sus diligencias.

“Les cobran a todas las personas, de todas las edades, no respetan al adulto mayor, al estudiante, al discapacitado. Tengo más de 20 años usando el servicio y nunca me había pegado tanto en el bolsillo. Ahorita actualmente es terrible. Nosotros no tenemos un sueldo tan exagerado como para pagar 1000 y hasta 2000 bolívares cuando se aprovechan de la situación”, argumentó González.

La usuaria del transporte público, también aclaró que las cooperativas tienen que resolver sus problemas por sí solos y dejar de justificarse con otras nimiedades con el fin de ofrecer un mejor servicio, del mismo modo, ver como hacen para buscar establecer otras normas que sirvan de ayuda para ambos, tanto chofer como pasajero. No obstante, también aseguró que unas de las soluciones sería unificarse para trabajar en conjunto y salir adelante como grupo.

Asimismo, criticó el estado de las unidades, la cual es “catastrófica”. “Los asientos no sirven. Montan 100 personas en un autobús de 25 puestos. Entonces es imposible. Las personas trasladándose en la puerta. Es un peligro”, puntualizó González.