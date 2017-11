Tres meses tienen en el Conjunto Residencial El Rosal sin servicio de Cantv

Alexander Olvera

San Carlos.- Otto Valle y Arelis Escobar, directivos del condominio del Conjunto Residencial El Rosal, que se encuentra en la avenida José Antonio Páez, del sector La Candelaria, en Tinaquillo, denunciaron que alrededor de 175 familias desde hace tres meses no tienen servicio de telefonía de Cantv, ni acceso a internet.

Explicaron que en reiteradas ocasiones han visitado a las oficinas de Cantv, pero ningún funcionario de esa empresa del Estado venezolano les ofrece respuestas. “Queremos hacerle un llamado al director de Cantv en el estado como a la gobernadora Margaud Godoy, para que resuelvan el problema”.

Señalaron que no se justifica que los recibos lleguen mensualmente y deban cancelar un servicio que no disfrutan. Aseguraron que se encuentran aislados sobre todo en horas de la noche, donde si se presenta una emergencia no tienen dónde llamar, porque la telefonía celular tampoco funciona en ese sector. “Aquí lo que se escucha es el rumor de que se robaron los cables, pero nadie dice en realidad qué pasa”.

Los residentes hicieron extensiva la invitación al alcalde Luis Yoyotte Rojas, para que también ayude a resolver esta situación que los aqueja. “Aquí hay niños que no pueden disfrutar del internet, ni realizar sus trabajos escolares. Nosotros desde la junta de condominio no podemos hacer nuestro trabajo por la falta de internet, como pagarle a los empleados entre otros quehaceres”.