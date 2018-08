Trocel: Pasaje mínimo debería quedar en 0,50 bolívares soberanos

Caracas.- El presidente del Bloque Unido del Transporte Suburbano, José Luis Trocel, confirmó que se instalaron seis mesas de trabajo con el Gobierno nacional para darle solución a la crisis que atraviesa el sector.

Durante una entrevista en el programa Primera Página transmitido por Globovisión, Trocel dijo que las mesas están dirigidas por representantes del sector transporte y por el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, junto con el ministro para el transporte, Hipólito Abreu.

Detalló que las mesas son: una de seguimiento, una de tarifa y pasaje estudiantil, de compensación, de bienestar social, seguridad ciudadana y la última de formación.

“Años atrás se han hecho experiencias parecidas pero los resultados no han sido los esperados, esta vez confiamos en que las mesas den frutos por el bien del país, para que los problemas se solucionen y los trabajadores puedan llevar los alimentos a su casa”, expresó Trocel.

Sobre el Censo Nacional de Transporte impulsado por el Gobierno, dijo que este permite la planificación a mediano y largo plazo, pero no están de acuerdo con que se convierta en un mecanismo de presión para que, el que no esté en el censo, no pueda disfrutar de los beneficios.

“No está arrancando bien si se convierte en una amenaza”, agregó.

Pidió que las mesas de trabajo entre el gremio y el Gobierno den resultados a corto plazo.

Por otra parte, informó que el pasaje mínimo urbano debería quedar en 0,50 Bs.S, que representa 50 mil bolívares actuales, sin embargo, dejó claro que el sector no ha fijado una posición formal al respecto y que sostendrán una asamblea para acordar el precio.

Posteriormente le harán la solicitud al Gobierno nacional, aunque recordó que estipularán diferentes tarifas por ser diferentes rutas.