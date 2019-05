Trump amenazó a Cuba con sanciones de «mayor nivel» si apoyan militarmente a Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó este martes con recrudecer el embargo a Cuba e imponer sanciones «del mayor nivel» a la isla si las fuerzas militares y de inteligencia cubanas infiltradas en Venezuela no cesan sus operaciones en el país suramericano.

“si las tropas y las milicias cubanas no cancelan de inmediato las operaciones militares y de otro tipo con el propósito de causar la muerte y la destrucción de la Constitución de Venezuela”, expresó el mandatario a través de su cuenta en Twitter (@Presidencia_VE).

Trump afirmó esto luego de manifestar su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien de forma sorpresiva anunció desde la base militar La Carlota el inició de la Operación Libertad en compañía de Leopoldo López, y militares.

Presidente Trump amenaza con endurecer el embargo a Cuba "si las tropas y las milicias cubanas no cancelan de inmediato las operaciones militares y de otro tipo con el propósito de causar la muerte y la destrucción de la Constitución de Venezuela"

