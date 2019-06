Trump: Rusia retiró a la mayoría de su personal de Venezuela

REINO UNIDO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Rusia sacó a la mayoría de su personal que se encuentra en Venezuela.

A través de su cuenta en twitter el mandatario escribió: “Rusia nos ha informado que sacó a la mayoría de su personal de Venezuela”.

Donald J. Trump

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.