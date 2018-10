Un Mundo Sin Mordaza se solidarizó con Las Noticias de Cojedes

Alexander Olvera.-

San Carlos, octubre 16.- (Las Noticias de Cojedes).- Integrantes de la Organización Un Mundo Sin Mordaza, organización que se encarga de la defensa de los Derechos Humanos, visitaron Las Noticias de Cojedes para conocer la situación de este medio de comunicación que lleva sin circular alrededor de 5 meses.

Gustavo Flores, integrante de esta organización no gubernamental, indicó que la Corporación Alfredo Maneiro no vende papel a este diario lo que dificulta su circulación. Dijo que esto forma parte de las políticas del Gobierno que ha mantenido una postura hostil ante los medios de comunicación, no solo nacionales sino internacionales que tienen sus corresponsales en el país.

Destacó que con el cierre de Las Noticias de Cojedes la ciudadanía no tiene cómo informarse. “Este es el único medio impreso que quedaba en el estado, porque La Opinión cerró en el 2015”.

Igualmente, se solidarizó con los más de 100 trabajadores directos e indirectos que están afectados por esta situación.