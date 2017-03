Unidad Democrática se pronuncia ante escasez de gasolina en Venezuela

Negal Morales, subsecretario de Miranda y dirigente de Acción Democrática, en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática, fijó posición ante el país y el mundo sobre esta nueva crisis que afecta a los venezolanos y que “parece sacada de una novela de lo absurdo”: la escasez de gasolina en la nación con una de las mayores reservas petroleras de la tierra.

“Ese hecho, que pareciera una enorme ironía, deja en evidencia una vez más la ineficacia e ineficiencia del régimen de Nicolás Maduro, que para muchos de quienes habitamos en Venezuela tiene el don del Rey Midas, pero al revés. Y esto porque todo lo que ha tocado, lo ha destruido, desde fincas, centrales azucareros, empresas de cemento y más recientemente panaderías. Ahora, vemos ese efecto en la que no hace más de 20 años era una de las industrias más prestigiosas de Venezuela y reconocida internacionalmente: Pdvsa.

Aunque parezca increíble, Pdvsa está importando la gasolina, debido a que la mala gestión del gobierno quebró la empresa, mató a la gallina de los huevos de oro, y ya no la produce. A eso hay que agregarle que los químicos que la hacen utilizable para combustible vienen de empresas extranjeras con las que este Estado maula sigue endeudado.

Cabe destacar que el problema no es nuevo y se vuelve crónico, porque en lugar de invertir en mantenimiento y equipos, el gobierno prefiere seguir regalando el petróleo de todos los venezolanos. No le importa que las refinerías, desde hace tiempo, están casi sin producción y tampoco reconocerá jamás que la falla en el suministro de combustible es consecuencia de haber despedido trabajadores de excelencia.

La falta de gasolina en las estaciones de servicio, al igual que la ausencia de alimentos y medicinas en los anaqueles, es una clara, contundente y dolorosa muestra de que el modelo económico, social y político impuesto por esta pseudo revolución que ha fracasado rotundamente como ha sucedido en todas aquellas naciones que lo han querido implementar.

La única salida pacífica y constitucional con que cuenta el pueblo de Venezuela para llevar al país por la senda del progreso, tal como proponemos las organizaciones que conformamos la Unidad Democrática, es el voto.

Solo con un cambio de gobierno, a través de elecciones, podremos sacar al país de la crisis en que está sumido, acabar con la corrupción que ha enriquecido a unos pocos a costillas de millones de venezolanos y, sobre todo, terminar de una buena vez con la regaladera de petróleo a un grupito de amigos del régimen, a cambio de su apoyo para evitar sanciones internacionales.

Pero para que existan elecciones verdaderas y no ficticias como las efectuadas en Nicaragua, donde no hubo rivales, es fundamental que existan partidos políticos, sin los cuales la democracia no existe.

El régimen, en una de sus tantas maniobras para permanecer en el poder, ha obligado a las organizaciones políticas a ir a un proceso de validación, en el cual la participación ciudadana es fundamental. Gracias al apoyo ciudadana varios de los partidos políticos que integran la Mesa de la Unidad han logrado alcanzar la meta. Este fin de semana le toca el turno a Acción Democrática. Desde la MUD esperamos que el pueblo vuelva con su participación a fortalecer la democracia”.

23/3/2017