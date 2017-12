Usuaria denuncia malos tratos en Registro Municipal de Tinaquillo

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Adriana Flores, quien es abogada en ejercicio, denunció irregularidades en el Registro Civil de Tinaquillo. Dijo que la registradora, Luisa Jackeline Arias y algunos funcionarios de esa institución atropellan a los usuarios.

Flores relató que el pasado 21 de noviembre solicitó, junto a su hermano, el acta de defunción de su papá fallecido recientemente y lo que encontró fue trabas en el proceso. Dijo sentirse burlada ante esta situación. “La respuestas que me daban era, venga mañana en la tarde, venga en la mañana”.

La agraviada expresó que ante esta situación se presentó en el lugar, para conversar con la funcionaria y aclarar el asunto. “Cuál es la sorpresa que cuando hablo con la registradora me dice que el acta de defunción fue entregada a una tercera persona que no aparece registrada en el documento. Al realizar el respectivo reclamo me dijo que ella no sabía de eso. Será que entregan las cosas sin leer o se parcializa con las amistades”.

Mencionó la afectada que volvió a solicitar el documento y al retirarlo el pasado viernes se consigue que excluyeron a una de las hermanas a pesar de tener todos los recaudos solicitados en regla. Aseguró que la molestia de las personas que acuden a esa oficina es grande, porque deben madrugar y muchas veces son atendidos pasadas las 10:00 am. “Yo le hago un llamado al alcalde, Luis Yoyotte, para que revise las personas que son encargadas de las oficinas”.