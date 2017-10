Usuarios denuncian mal servicio del Ivss en San Carlos

Alexander Olvera

San Carlos.- Usuarios que deben hacer uso del servicio que presta el Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales (Ivss) en San Carlos, denunciaron mala atención a las personas que acuden a la institución de salud, para validar los reposos médicos.

Los afectados dijeron que acuden hasta tres veces al día a la referida institución a validar un reposo, pero no pueden realizar el trámite porque no contaban con sistema. Dijeron que asistían por segunda ocasión y se repetía la falla en el programa que lleva este centro asistencial.

Indican que el reposo médico se debe validar antes de cumplirse los tres días, porque de lo contrario se considera extemporáneo. “Los pacientes no tienen dónde acudir para quejarse de esta situación que los afecta. No es posible que este sistema no funcione y no hayan alternativas de solución”.

Es por esto que solicitan a las autoridades del Ivss a resolver estos inconvenientes que ocasionan molestias a los usuarios que dependen de este servicio. Indican que un sistema como ese debería tener las mínimas fallas, “esto es un maltrato más a las personas que de por sí están enfermas y deben lidiar con esta situación”.