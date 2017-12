Usuarios se quejan del mal servicio de Intercable

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Usuarios suscriptores Intercable denunciaron el mal servicio que presta esta empresa suministradora de televisión por cable en la entidad. Aseguran que tienen más de 15 días sin servicios y nadie les ofrece respuestas de los múltiples reclamos que han hecho ante esa oficina.

Alberto Obispo, afectado, dijo la empresa presta un mal servicio a sus clientes. Agregó que debe pagar todos los 15 de cada mes y muchas veces el servicio es cortado antes de que finalice. “Cada día este servicio es más malo. Más de 5 días tenemos sin señal en la comunidad de Limoncito y otros sectores”.

Obispo destacó que reclamaron su derecho ante la oficina, pero un señor les salió y los maltrató, “nos dijo que hiciéramos lo que queramos, ese señor no es encargado ni nada de la empresa y lo que hizo fue patearnos. Yo pagué 45.000 bolívares y no tengo señal desde el viernes”.

Carlos Heredia, presente en la oficina, afirmó que tienen un gran problema con la oficina de Intercable. Añadió que canceló su factura y no tiene señal en su casa. “Aquí me dieron un número para que llamara y nunca atiende nadie. Si nosotros pagamos tenemos derecho a que nos presten un servicio de calidad. “Necesitamos que el gerente o el encargado solucione este problema”.

El equipo reporteril se dirigió a las oficinas, para obtener la versión de las autoridades pero no fue posible porque solo se encontraba una cajera, quien indicó que no podía ofrecer respuestas. Dijo que debíamos contactar al gerente que no estaba en el lugar y no supo indicar a qué hora se encontraba en su despacho.