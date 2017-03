Valentino Rossi: El nivel es muy alto pero tenemos que intentar estar en el grupo

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) afronta una temporada más en MotoGP, la decimoctava temporada en la categoría reina del motociclismo mundial, y aún así mantiene su convicción pues aunque “el nivel es muy alto y este año lo va a ser más ya que puede haber ocho pilotos, más o menos, que puedan ganar carreras e intenten luchar por el campeonato, tenemos que intentar estar en ese grupo de pilotos”, reseñó EFE.

“Ha sido un invierno difícil, en el que no me he sentido fuerte y tenemos que mejorar, por lo que empezaremos a hacerlo desde ahora mismo”, dijo Rossi, quien resaltó el rendimiento de su nuevo compañero, Maverick Viñales.

“Ha tenido una gran pretemporada y desde que se subió a la moto por primera vez ya fue muy rápido y lo ha sido en todas las pistas”, manifestó Rossi.

“Mi objetivo es intentar ganar carreras, pero sobre todo ser fuerte y competitivo, intentar luchar por el podio cada fin de semana”, agregó.

Rossi señaló como potenciales ganadores a Marc Márquez, Maverick Viñales, Jorge Lorenzo, Cal Crutchlow, Andrea Iannone, Andrea Dovizioso y Dani Pedrosa, del que inicialmente se “olvidó” aunque lo incluyó junto a él y el resto de vencedores de grandes premios potenciales para 2017.

Al campeón italiano también se le preguntó por la posibilidad de que lloviese en Losail y enseguida afirmó que esperaba que hiciese “buen tiempo, por que nadie sabe qué ocurriría con lluvia y con las luces y correr de día no es una opción, pero no sabemos cómo sería la visibilidad si llueve, porque nunca lo hemos probado”