Vecinos de Apamates I amenazan con trancar Troncal 5 si no les entregan sus bombonas de gas

Iris Marcelli García

Tinaquillo, (Las Noticias de Cojedes).- Vecinos de la comunidad de Apamates I, manifestaron y pidieron al ciudadano Asdrúbal Ochoa, dueño de la empresa Omillo Gas, que de una vez por todas responda por los cilindros que están extraviados desde el mes de diciembre.

Un total de 119 bombonas, 32 medianos y 87 pequeños son las que no aparecen, en este sentido, Ana Guillén, Jonathan Díaz, Magdalena Pernía y Alicia Farfán, dijeron: “estamos cansados que nos peloteen y no nos ofrezcan respuestas satisfactorias porque pasa el tiempo y aún nada, ya hasta tuvimos que ir al Cicpc porque no es posible lo que nos ocurre”, expresaron los declarantes.

Comentaron las personas afectadas que las bombonas están muy costosas por lo que pidieron una vez más que respondan porque de lo contrario tomarán otras acciones: “vamos a trancar la Troncal 005 porque al parecer eso es la única forma de que nos tomen en cuenta, estamos cansados de la burla”.

Aunado a esto, dijeron que esperan que las autoridades resuelvan el problema porque existen algunas personas que están allí por interés y no para ayudar a quienes más lo necesitan que es el pueblo. “Queremos decir que hay familias que entregaron todos sus cilindros y hoy en día no tienen nada de gas por lo que han tenido que cocinar hasta en leña”, indicaron.