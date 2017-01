Vecinos de Banco Obrero amenazan con cerrar Troncal 005

IRIS MARCELLI GARCÍA

Tinaquillo.- Banco Obrero es una de las primeras urbanizaciones de Tinaquillo, sector que hoy en día es afectado por todos varios problemas, entre ellos calles oscuras, servicio de agua pésimo, casos de desnutrición y pobreza.

Teresa Parra y Orángel Ávila, ambos vecinos de la zona, dijeron que otra de las dificultades es que no son beneficiados con la bolsa de comida, “parece mentira que hoy en día estemos dependiendo y tan necesitados de una bolsa, pero lamentablemente esto pasa porque en los mercados no hay comida y la plata no alcanza para comprar al bachaquero”.

Declarantes dijeron que si no les llegan los alimentos el lunes 23 de enero, lamentablemente van a manifestar, pues todos los residentes están organizados para trancar la Troncal 005 ya que están cansados de no ser tomados en cuenta, “queremos aclarar que aquí hay gente pobre que no tiene que comer porque es que no se consigue nada, no hay arroz, pasta, nosotros aquí comemos muy mal y mire como estamos adelgazando”.

Por esta razón esperan que autoridades vayan a la comunidad conozcan sus necesidades y los ayuden a resolver, ya que ahí hay muchas familias que requieren de atención, medicamentos, hay muchos niños que desean atención, se requiere de viviendas dignas y muchas ayudas, Banco Obrero es la primera comunidad fundada en la ciudad y la menos atendida.