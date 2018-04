Vecinos de Cantaclaro sin servicio de internet

ARTURO RODRÍGUEZ

San Carlos.- (Las Noticias de Cojedes).- Vecinos de los sectores Cantaclaro, Roraima, Alto Llano, Laguna Llano, Santa Clara y otros urbanismos adyacentes, denunciaron que desde hace dos semanas se encuentran sin servicio telefónico y de internet, debido al hurto de cableado en la zona, situación que afecta a más de 400 familias aproximadamente.

Una de las afectadas, que prefirió no identificarse, manifestó que varios vecinos se han dirigido a la empresa de comunicaciones del Estado a colocar la denuncia, pero no han recibido una respuesta satisfactoria. “La única respuesta que nos dan es que debemos esperar y ser pacientes, porque el tipo de cable que fue robado no lo tienen actualmente en la empresa”.

Indicó que están en el proceso de recolección de firmas para presentar formalmente la denuncia en Cantv y así procedan con mayor celeridad a la reactivación de los servicios. También realizó un llamado a los organismos de seguridad para que aumenten el patrullaje en la zona, porque en las noches el hampa hace de las suyas.