Vecinos de Ezequiel Zamora están cansados de “burlas” en venta de bolsas de comida

RIGOBERTO SANDOVAL L.

San Carlos.- Vecinos de Ezequiel Zamora en San Carlos se acercaron a este medio para denunciar las contantes irregularidades que viven en el sector con la venta de bolsas de Claps. Aseguran que este beneficio ya no les llegue cada 15 días como antes, situación que califican de “burla” por ser una comunidad vulnerable.

Karina Segura, residente de la zona, indicó que están cansados de engaños y que no aguantan que la comida llegue una vez al mes (cada 21 días) en 15 o 20 bolívares con pocos productos. Dijo que la bolsa viene con cinco harinas, una pasta, un aceite, una caraota, un azúcar y no alcanza para abastecer a una familia de cuatro o cinco niños. “No es justo somos un sector delicado y crítico que habitan muchos pequeños que prácticamente se encuentran desnutridos”, expresó.

Resaltó que son chavistas y revolucionarios pero no soportan tanta burla por parte del funcionario Antonio Moreno encargado en “El Arañero” de distribuir los alimentos a la comunidad y no acata los lineamientos del presidente Maduro. Recalcó que se han dirigido a diferentes instituciones del estado pero no han sido tomados en cuenta, “dejen de burlarse del pueblo, esto tiene que acabarse”, dijo.

Por último hace un llamado a la gobernadora Margaud Godoy estar atenta de esta situación y de inspeccionar a los organismos para que observe las irregularidades que realizan y pueda tomar cartas en el asunto y solventar el problema, ya que el derecho a la alimentación lo establece la Constitución.