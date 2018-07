Vecinos de La Culebra cerraron la vía para exigir culminación de viviendas

Arturo José Rodríguez

San Carlos.- julio 5 (Las Noticias de Cojedes).- Este jueves 5 de julio, habitantes del sector La Culebra, en San Carlos, estado Cojedes, cerraron la vía que conduce a la zona sur de la ciudad, para exigir la culminación de viviendas del Nuevo Espacio Comunitario Hugo Chávez.

Los protestantes cerraron la avenida Rómulo Betancourt a la altura del puente de “La Culebra”, para exigir la presencia de Margaud Godoy, gobernadora del estado. Señalaron que a pesar de realizar los reclamos a las autoridades correspondientes no han concluido los apartamentos.

Los manifestantes destacaron que el urbanismo es construido por el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Indur), Ministerio de las Comunas (Mincomunas) y el Frente Francisco de Miranda, pero ninguno ha dado respuestas a las quejas de los residentes de los apartamentos.

Mencionaron que producto de la necesidad de viviendas que poseían y ante las amenazas de invasión de otras personas se vieron en la necesidad de mudarse a los apartamentos antes de que fueran terminarlos.

“La mayoría de estos apartamentos no tienen agua potable, no funciona la red de aguas servidas, no tenemos gas, ni electricidad. A las casas le faltan las ventanas, puertas, pilas de aguas, pocetas y el acabado general. Nosotros necesitamos vivir como personas”, dijo un afectado que prefirió no identificarse por temor a represalias.