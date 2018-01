Vecinos de Limoncito denuncia que pasan “las de Caín” sin agua

Alexander Olvera

San Carlos.- Vecinos de la comunidad de Limoncito en San Carlos, denunciaron que desde hace más de 3 meses no cuentan con servicio de agua potable lo que afecta a aproximadamente 1.000 familias de los bloques y las casas de ese populoso sector. Indicaron que en la zona hay tres escuelas que no podrán comenzar sus actividades de manera normal por la ausencia del vital líquido.

Petra Blanco, afectada, dijo que no las autoridades no les han informado lo que sucede. “Estamos viviendo una desidia, vamos a las autoridades y no dan la información necesaria. Aquí estamos pasando las de Caín, hay gente enferma, pacientes con cáncer, personas de la tercera edad y niños enfermos que sufren este problema”, sostuvo.

Blanco indicó que deben pagar las cisternas y en cada bloque solo dejan 10.000 litros de agua y cada tanque necesita más de 100.000 para que el abastecimiento sea adecuado. Dijo que solo ponen el agua una hora al día y se han visto en la necesidad de destinar dinero de su ya menguado presupuesto para comprar botellones de agua para los quehaceres del hogar.

David Domínguez, afectado, pidió ayuda inmediata porque la necesidad es muy grande. “Ya comienzan las clases, el trabajo y no hallamos cómo hacer. Estamos desesperados y no sabemos qué hacer”, apuntó. Destacó que las personas se van para las casas de sus familiares ante este grave problema.

Los vecinos exigieron a la gobernadora del estado, Margaud Godoy y al alcalde Rafael Alemán, a ofrecer soluciones ante este grave problema que atraviesa la comunidad. Indicaron que de no tener respuestas tomarán acciones de calle.