Vecinos de Los Silos exigen consolidar al sector con servicios públicos y obras

Especial.-

San Carlos.- La consolidación del sector Los Silos, en San Carlos, es la mayor aspiración de los vecinos de esta comunidad, puesto que antes de las elecciones hubo visitas por parte de los dirigentes políticos de la entidad, asegurando que en 2018 se iniciaría la transformación de este y otros barrios capitalinos.

Actualmente las calles siguen como para instalar una pista de rústicos y hay en la zona un sinfín de irregularidades. Este barrio se encuentra ubicado detrás de la antigua arrocera Santa Ana, en San Carlos. Los residentes de esa zona exigen a la gobernadora Margaud Godoy y al alcalde Rafael Alemán que inicien los trabajos para dotarlos de servicios básicos y viviendas tal como lo prometieron durante una visita relámpago como parte de la campaña electoral.

Los vecinos de la zona acotaron que entre los proyectos que deben realizar están las obras de pavimentación o un plan de bacheo, también esperan la ejecución de proyectos de cloacas y aguas blancas, viviendas, áreas deportivas y recreacionales.

Dijeron que desde el inicio de esta pequeña comunidad nunca han sido tomados en cuenta por el Gobierno regional y municipal. Sólo el ex alcalde Ramón Moncada, les materializó el alumbrado público y otros proyectos que en su momento fueron beneficiosos, pero Pablo Rodríguez nunca los atendió y ahora esperan que Alemán les tienda la mano.

Allí la vialidad lleva años intransitables y necesitan aceras, brocales y asfalto. “Ni siquiera un patrol han pasado por aquí por eso es necesario que tanto la gobernadora y el alcalde se acerquen a la zona y aprovechar que arrancaron un nuevo periodo de gobierno para que tengan contacto con la gente”.

Los afectados

Recordaron que no cuentan con aseo urbano, ya que los camiones no tienen una ruta por sus calles “pareciera que no existiéramos, es rara vez que un vehículo se acerca, claro con este desastre de vialidad”, por lo que tienen que amontonar la basura.

Los Silos esperan la atención del gobierno para que se cumpla lo que la revolución siempre dice, que el pueblo es el que manda.