Vecinos de Macapo denuncian que se ahogan en basura

ALEXANDER OLVERA

Macapo.- Vecinos de Macapo, en el municipio Lima Blanco, denunciaron que desde hace más de 14 días no pasa el servicio de aseo urbano. Indicaron que están preocupados por esta situación pues temen que se desate una epidemia de roedores y cucarachas en la zona.

Juan Carlos Guevara, dijo que ya la situación se ha complicado ante la cantidad de desechos que se acumulan frente a las viviendas. Dijo que frente a la Escuela Pública Manaure las bolsas se acumulan y se pueden enfermar los estudiantes y trabajadores de esa importante institución educativa.

“Esto no es posible que suceda en este municipio que es pequeño. El alcalde tiene conocimiento de que la basura hoy tiene colapsado al municipio y no hace nada al respecto. No sé qué espera, será que haya una epidemia y la gente se enferme… que Dios nos cuide, porque ni medicinas hay”, sostuvo.

Dijo que no solo es la basura, sino que el municipio se encuentra descuidado ante la mirada indolente de las autoridades municipales que no hacen nada para mejorar la calidad de vida de los macaperos. Finalmente, hizo el llamado al alcalde Juan Mejías, a preocuparse por los problemas de los residentes en la zona.