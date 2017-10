Vecinos de sector Chávez Vive: Gobierno busca votos para después sacarnos a la calle

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.– “Aquí lo que quieren nuestro voto el 15 de octubre, para luego echarnos a la calle como perros”, denunciaron las más de 20 familias quienes desde hace tres meses tomaron las viviendas del urbanismo “Chávez Vive”, de la avenida Universidad frente al Saime en San Carlos. Aseguran que no han sido tomados en cuenta por ningún organismo y lo único que han recibido son maltratos y amenazas.

César Piña, quien es uno de los afectados, dijo que la gobernadora Marguad Godoy, no los ha visitado. “Sí ellos están en campaña y quieren el voto que vengan a visitarnos y vean en las condiciones en que vivimos. No es posible que a estas personas que están en el gobierno no les importe lo que pasa con nosotros”.

Piña aseguró que Francisco Berríos y Ruth Soto, quienes son autoridades del ministerio de Hábitat y Vivienda lo que hacen es amenazarlos con meterlos presos. “Estas personas no merecen estar frente a una institución pública, claro a ellos no le importa porque tienen sus buenas quintas y Berrios se la pasa en una moto de alta cilindrada paseando y no tiene de qué preocuparse”, sostuvo.

Piña agregó que tiene conocimiento que se introdujo un documento ante la Fiscalía del Ministerio Público, en el cual se pide que los desalojen. “Quieren meter presos a los adultos y desalojarnos. Los pocos corotos que tenemos los van a enviar a un depósito y a los niños enviarlos para la Lopnna. Nosotros somos seres humanos y somos pueblo. No somos guarimberos, para que ese señor nos desaloje como unos delincuentes”, acotó.

Los residentes explicaron que se vieron en la necesidad de invadir las casas porque sus ranchos están inhabitables y cada vez que llueve se mete el agua. Finalmente, pidieron a la gobernadora que se presente en el lugar y vea en las condiciones infrahumanas en las que viven más de 45 niños, discapacitados y mejores embarazadas del urbanismo.